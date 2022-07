Boris Johnson renuncia: "Es evidente que debe haber un nuevo primer ministro"

Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, presentó este jueves su dimisión como cabeza del Partido Conservador -los "Tories"- y, por ende, al cargo de Primer Ministro que su partido ostenta.



Johnson informó sobre la decisión en una conferencia de prensa que sostuvo frente a Downing Street: "Es evidente ahora, por la voluntad del Partido Conservador parlamentario, que debe haber un nuevo líder de ese partido y, por lo tanto, un nuevo Primer Ministro".

Reino Unido: la era de Boris Johnson llega a su fin mientras los conservadores huyen del Gobierno



Reino Unido: este es el final del juego para Boris Johnson, pero puede que no sea rápido



La determinación fue tomada luego de la salida de su Gobierno de 59 de funcionarios desde el martes pasado. En la práctica, se espera que Johnson mantenga el cargo hasta el otoño en el Hemisferio Norte, con el fin de realizar una "transición ordenada".



En este sentido, Johnson asumió que "el proceso de elección del nuevo líder debe comenzar ahora", por lo que el cronograma a seguir "se anunciará la próxima semana".

"Debe haber un nuevo líder del Partido Conservador y, por lo tanto, un nuevo Primer Ministro", dijo Boris Johnson este jueves.

"Hoy nombré un nuevo Gabinete para servir hasta que el nuevo líder esté en su lugar", informó Johnson respecto al nombramiento de los nuevos funcionarios que se conoció horas antes de su discurso.



Ya se conocen al menos cuatro de los nuevos miembros de su Gabinete, que esperan acompañar al Primer Ministro hasta su salida efectiva: James Cleverly como el tercer secretario de Educación en dos días, Greg Clark como el nuevo Secretario de Levelling Up, Kit Malthouse como Canciller del Ducado de Lancaster, el ministro de mayor rango después de Johnson y Robert Buckland como Secretario de Gales.



CRISIS EN EL GOBIERNO DE BORIS JOHNSON: ¿QUÉ ESTUVO PASANDO?

Las primeras salidas del Gobierno de Johnson se dieron este martes, con dos funcionarios clave del Primer Ministro anunciando su renuncia de forma coordinada: se trata del secretario de Salud, Sajid Javid, y el ministro de Finanzas, o Chancellor, Rishi Sunak.



El miércoles, ambos funcionarios llamaron al Gabinete a renunciar: "He concluido que el problema empieza por arriba y creo que eso no va a cambiar. Y eso significa que somos nosotros quienes tenemos una posición de responsabilidad de hacer ese cambio. Ya es suficiente", dijo el ex titular de Salud ante el Parlamento.

La salida de dos ministros clave dejan al gobierno de Boris Jonhson al borde de la crisis

Luego de la dimisión de Javid y Sunak comenzó una sangría de casi 60 funcionarios, 26 de ellos ministros. Entre ellos se cuentan la titular de Educación que se mantuvo dos días en el cargo en reemplazo de , Michelle Donelan; Simon Hart y Brandon Lewis, ministros de Gales y de Irlanda del Norte respectivamente; Helen Whately, del Tesoro; y Damian Hinds, ministro de Seguridad.

Además, también renunciaron a sus cargos: Guy Opperman, de Pensiones; Chris Philp, de Tecnología; George Freeman, de Ciencia; Edward Argar, de Salud; Will Quince, ministro de Niños y Familia; Robin Walker, de Escuelas; Victoria Atkins, de Justicia; James Cartlidge, ministro de la Corte; Jo Churchill, de Ambiente; Stuart Andrew, de Viviendas; Mims Davies, de Trabajo y Empleo; entre otros funcionarios menores.