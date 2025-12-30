Los consulados italianos en Argentina aplicaron un nuevo aumento en las tarifas consulares que impacta de manera directa en quienes están tramitando la ciudadanía italiana, la emisión de pasaportes y otros documentos oficiales.

La actualización comenzará a regir el 1 de enero de 2026 y se basará en el nuevo tasso di ragguaglio, el tipo de cambio euro que define los costos oficiales. Para el primer trimestre del año, el euro consular fue fijado en $ 1.661,00, lo que encareció todos los trámites.

¿Por qué volvieron a aumentar las tarifas consulares italianas?

Las tarifas consulares se ajustan de manera trimestral según el valor del euro consular definido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. Esto significa que los costos pueden subir o bajar cada tres meses, independientemente de la inflación local.

En este caso, el incremento responde exclusivamente a la suba del euro consular, que pasó a $ 1.661,00 para el período enero–marzo 2026, y estará vigente hasta una nueva revisión al finalizar el trimestre.

¿Cuánto cuesta tramitar la ciudadanía italiana en 2026?

El aumento impacta especialmente en quienes están iniciando el trámite de reconocimiento de ciudadanía por descendencia. Con el nuevo valor del euro consular, los principales costos quedaron de la siguiente manera:

Tratamiento de solicitud de reconocimiento de ciudadanía: $ 996.700 (600 euros)

Copia integral de actas de estado civil: $ 15.000 (9 euros)

Certificado de ciudadanía: $ 18.300 (11 euros)

Situación de familia y otros actos de estado civil: $ 25.000 (15 euros)

Estos montos deben abonarse en pesos argentinos, al tipo de cambio consular vigente, y son obligatorios para avanzar con el expediente.

¿Cuánto cuesta el pasaporte italiano con las nuevas tarifas?

Quienes ya son ciudadanos italianos también se ven alcanzados por la actualización. El costo total del pasaporte italiano ordinario quedó establecido en:

Contribución administrativa: $ 122.100 (73,50 euros)

Libreta de pasaporte ordinario $ 71.000 (42,70 euros)

Costo total del pasaporte: $ 193.100

También se actualizaron los valores para pasaportes, documentos de viaje de emergencia (ETD) y la Carta de Identidad Electrónica (CIE)

¿Qué otros trámites consulares aumentaron en 2026?

Además de ciudadanía y pasaporte, los nuevos valores alcanzan a otros trámites habituales en los consulados italianos:

Poder especial: $ 99.700 (60 euros)

Poder general: $ 149.500 (90 euros)

Autorizaciones o actos de consentimiento: $ 33.300 (20 euros)

Legalización de firmas: $ 39.900 (24 euros)

Visa Schengen: $ 149.500 (90 euros)

Visa nacional tipo D: $ 192.700 (116 euros)

También se incrementaron los costos de traducciones certificadas, autenticaciones, certificaciones y trámites urgentes.

¿Cómo impacta este aumento en quienes quieren tramitar la ciudadanía?

El nuevo cuadro tarifario implica un costo inicial más alto para iniciar el trámite de ciudadanía italiana. Ya que para la gestión se requieren múltiples actas, legalizaciones o traducciones.

Con este escenario, quienes estén planificando iniciar o continuar el trámite deberán contemplar estos valores actualizados y estar atentos a la próxima revisión trimestral del euro consular.