Trump presiona a la OPEP por Twitter: "¡Reduzcan los precios ahora!"

The OPEC Monopoly must remember that gas prices are up & they are doing little to help. If anything, they are driving prices higher as the United States defends many of their members for very little $’s. This must be a two way street. REDUCE PRICING NOW!

Mirá también China amenaza a Trump con agravar la guerra comercial El Ministerio de Finanzas chino dijo que implementará tasas a importaciones por u$s 34.000 millones sólo como respuesta simétrica a lo que aplique Estados Unidos

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de julio de 2018