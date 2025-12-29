El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su país llevó a cabo un ataque contra instalaciones portuarias en Venezuela vinculadas al narcotráfico, en lo que constituiría la primera operación militar terrestre estadounidense en suelo venezolano desde que Washington intensificó su campaña contra el régimen de Nicolás Maduro.

“Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas”, declaró Trump este domingo durante un encuentro en Florida con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. “Atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona. Es la zona de implementación. Ahí es donde se implementan. Y eso ya no existe”, agregó el mandatario.

Trump sin precisiones sobre la operación

Trump no especificó qué agencia del gobierno estadounidense ejecutó la operación ni cuál fue el objetivo concreto del bombardeo. Sin embargo, el presidente ya había manifestado en ocasiones anteriores que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas en territorio venezolano.

Consultados sobre el tema, la CIA, la Casa Blanca y el Pentágono se negaron a hacer comentarios. Hasta el momento, tampoco se han emitido comunicados oficiales de las Fuerzas Armadas estadounidenses en redes sociales confirmando la operación, como suele ocurrir cuando se atacan embarcaciones en altamar.

El viernes pasado, en una intervención telefónica en el programa radial de John Catsimatidis en WABC, Trump había adelantado que Estados Unidos “atacó” una gran instalación en Sudamérica, aunque sin ofrecer detalles sobre el tipo de ataque o su ubicación exacta.

En esa misma entrevista, el mandatario habló extensamente sobre los ataques estadounidenses a embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental. Según las propias cifras proporcionadas por Trump, estas operaciones han causado la muerte de al menos 105 personas en 29 incursiones realizadas desde septiembre de 2024.

Silencio desde Caracas sobre el ataque de Trump

Hasta el momento, la oficina de prensa del régimen venezolano no emitió ninguna declaración sobre el supuesto ataque descrito por Trump. Tampoco existen reportes independientes desde Venezuela que confirmen o desmientan los hechos relatados por el presidente estadounidense.

Habitualmente, el secretario de Defensa Pete Hegseth o las cuentas oficiales del Ejército estadounidense en la red social X informan sobre operaciones contra embarcaciones narcotraficantes, pero en este caso no se publicó ningún aviso relacionado con un ataque a instalaciones terrestres.

Nicolás Maduro enfrenta una fuerte presión de Estados Unidos y Donald Trump (Fuente: archivo).

En los últimos meses, Trump sugirió en reiteradas ocasiones que Estados Unidos podría dar un salto cualitativo en su estrategia antinarcóticos, pasando de atacar embarcaciones en alta mar a realizar operaciones terrestres en Venezuela u otros países sudamericanos. En las últimas semanas, el mandatario aseguró que ese cambio se produciría “pronto”.

La confirmación llegó en octubre, cuando Trump reveló públicamente que había autorizado a la CIA a ejecutar operaciones encubiertas en territorio venezolano, marcando un punto de inflexión en la política de Washington hacia Caracas.