En una noticia que ha marcado un hito en la medicina, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) ha aprobado una nueva opción terapéutica para tratar la obesidad: la pastilla Wegovy.

Este tratamiento, basado en semaglutida—el mismo principio activo que las versiones inyectables Ozempic y Wegovy inyectable—ofrece una alternativa más accesible y menos invasiva para quienes buscan perder peso y mejorar su salud cardiovascular. Este avance tiene el potencial de cambiar por completo la manera en que se aborda la obesidad a nivel mundial.

¿Qué es Wegovy Oral y cómo funciona?

La nueva versión de Wegovy, en su formato oral, se presentará en una dosis de 25 mg que se debe tomar una vez al día. Este tratamiento está diseñado para ayudar a los pacientes a reducir el exceso de peso, mantener la pérdida de peso a largo plazo y disminuir el riesgo de problemas cardiovasculares.

A diferencia de las inyecciones semanales, esta opción se presenta como mucho más práctica y accesible para las personas que prefieren evitar los pinchazos regulares.

Novo Nordisk, la farmacéutica responsable del desarrollo de este medicamento, destaca que Wegovy oral ofrece una solución menos invasiva para quienes no se sienten cómodos con las inyecciones, pero que aún desean aprovechar los beneficios de la semaglutida para perder peso de manera efectiva.

Estudios confirman que la nueva pastilla es altamente efectiva

Los resultados de los estudios clínicos sobre la semaglutida oral han sido altamente positivos. En el ensayo OASIS 4, la pastilla mostró una pérdida de peso media del 16,6% en adultos con obesidad o sobrepeso, junto con una o más comorbilidades. Lo más sorprendente es que, en uno de cada tres pacientes, la pérdida de peso superó el 20%, un resultado comparable al de la versión inyectable de Wegovy. Esto refuerza la idea de que Wegovy oral es tan eficaz como su versión inyectable, pero con la ventaja de ser más conveniente para muchos pacientes.

Además, el perfil de seguridad y tolerabilidad de la semaglutida oral es prácticamente el mismo que el de la versión inyectable, lo que hace que este tratamiento sea viable para quienes prefieren evitar las inyecciones y buscan una alternativa oral.

Un paso importante hacia la democratización del tratamiento

El lanzamiento de Wegovy oral, previsto para principios de enero de 2026 en EE. UU., representa un paso importante en la democratización del tratamiento de la obesidad. La obesidad afecta a millones de personas en todo el mundo, y a pesar de que existen tratamientos farmacológicos eficaces como Wegovy inyectable y otros medicamentos basados en GLP-1 como Mounjaro (de la farmacéutica Eli Lilly), la posibilidad de acceder a un tratamiento oral puede hacer que más personas puedan beneficiarse de esta terapia innovadora.

Cristóbal Morales, endocrinólogo y experto en el tratamiento de la obesidad, destaca que este avance no solo ayuda a los pacientes a perder peso, sino que también tiene el potencial de mejorar la salud general de los mismos: “Este tratamiento puede ayudar a muchos pacientes, no solo a perder peso, sino también a mejorar su salud en general.”

El tratamiento farmacológico para la obesidad no es una solución definitiva, pero es un paso clave para el control de la enfermedad. En combinación con una dieta saludable y ejercicio, medicamentos como Wegovy han demostrado ser efectivos para perder peso y reducir los riesgos cardiovasculares asociados con la obesidad. Sin embargo, lo que realmente marca la diferencia de Wegovy oral es su capacidad para facilitar el uso temprano del medicamento y para ser una opción clave en la fase de mantenimiento de peso.

Muchos pacientes luchan contra el efecto rebote que ocurre cuando dejan de hacer dietas estrictas. Con una opción más cómoda y accesible, como la pastilla diaria, las personas tendrán una herramienta adicional para mantener el peso y mejorar su calidad de vida a largo plazo.