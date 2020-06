Trump pide que hagan menos pruebas de coronavirus para reducir cifras de infectados

Otra declaración polémica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el coronavirus: en un mitín republicano este fin de semana, reveló que les pidió a sus funcionarios que retrasen los tests de coronavirus porque las cifras altas se ven mal.

En el mitin en Ulsa, Oklahoma, Trump dijo anoche que "todos sabemos que esto de las pruebas es una espada de doble filo. Y aquí llega la parte mala: cuando haces tantos tests, vas a encontrar más casos. Así que le dije a mi gente: 'vayan más lento con las pruebas, por favor'", declaró Trump.

No es la primera vez que lo dice. También lo hizo en un evento de la Casa Blanca la semana pasada. "Si no haces pruebas, no tienes ningún caso. Si dejáramos de hacer pruebas ahora mismo, tendríamos muy pocos casos, si es que los hay". Hasta hoy, EE.UU. es el país con más infectados y muertos por la Covid-19: son 2.348.569 y 122.172 respectivamente.

cms.eccmedios.com.ar/gestor/sdcms/AdmLogin.php

Desde la Casa Blanca, hoy trataron de aclarar que fue una broma. "Sabes que eso era irónico, en chiste, vamos", lo defendió el asesor comercial Peter Navarro, al tiempo que comentó que la administración se prepara para una segunda ola de infecciones de coronavirus en el otoño boreal.

Mirá también España reabrió las fronteras al resto de países de la Unión Europea El país levantó levantó el estado de alarma y los españoles ya pueden desplazarse por todo el país y viajar al resto de la UE, salvo Portugal. Los extranjeros que lleguen no tendrán que realizar una cuarentena.

"Estamos llenando las reservas en previsión de un posible problema en el otoño. Estamos haciendo todo lo que podemos bajo la superficie, trabajando tan duro como podemos", dijo a CNN. "Te preparas, te preparas para lo que pueda pasar. No digo que vaya a suceder, pero por supuesto que te preparas".

En relación a los dichos del vicepresidente Mike Pence que la semana pasada dijo sobre una potencial segunda ola que "tal pánico es exagerado", mientras que Navarro aclaró que "no esperamos necesariamente una segunda ola, pero la prudencia dicta que la planifiquemos. No hay ninguna contradicción".

De todas formas, que Trump hablara de retrasar pruebas para que no se noten las altas cifras de infectados, impactó en la oposición demócrata, al punto que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, avisó que este martes interrogarán al respecto a funcionarios de la administración en una audiencia.

"Los esfuerzos del presidente para retrasar las pruebas que tanto se necesitan para ocultar el verdadero alcance del virus significan que más estadounidenses perderán la vida", dijo Pelosi.

En tanto que el virtual candidato del Partido Demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, le pidió a Trump acelerar el ritmo de las pruebas para mejorar la respuesta contra la pandemia. "Aceleren los tests", exhortó Biden en Twitter.