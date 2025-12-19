Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 19 de diciembre de 2025 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.856,47 pesos colombianos.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.43%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.87%.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con un par de aumentos intercalados y una estabilidad en algunos momentos. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este viernes, 19 de diciembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 385.647 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 771.294 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.926.235 pesos colombianos.