Estados Unidos: Trump festeja la baja del desempleo y reflota su campaña de reelección

Contra todos los pronósticos, el mercado laboral de los Estados Unidos bajó el desempleo de 13,3% a14,7% en mayo y el presidente Donald Trump se autofelicitó a través de Twitter, mientras se entusiasma con vistas a la carrera electoral. Para aprovechar el momento, Trump inmediatamente llamó a una conferencia de prensa en la Casa Blanca para darle un golpe a su rival, Joe Biden.

"Es un gra día para el país. Es la afirmación de todo el trabajo que venimos haciendo, en realidad desde hace tres años y medio no sólo en los últimos meses", dijo Trump en un tono triunfalista. "Justo antes de que la 'plaga de China' llegara, teníamos los mejores números [de empleo] de la historia para los afroamericanos, para los hispanoamericanos, para los asiático-americanos y para todos. Mejores para las mujeres, mejores para la gente sin diploma, los números fueron los mejores en casi todas las categorías. Tuvimos el mayor número de personas trabajando en la historia de nuestro país, casi 160 millones de personas", señaló el mandatario apuntando deliberdamente a sectores del electorado que necesita conquistar.

"Estábamos sanos, teníamos la economía más grande del mundo (...) cerramos nuestro país, salvamos posiblemente un millón de vidas, así que lo cerramos, lo cerramos a Europa —Europa se contagió mucho de China. Un regalo de China, no fue bueno, deberían haberlo parado en el origen. Es un regalo de China y un regalo muy malo", agregó el presidente estadounidense cargando nuevamente contra el gigante asiático. Trump también cuestionó cómo fue posible que, dentro del país, el coronavirus no se extendiera más allá de Wuhan, pero logró llegar al contienente europeo y los EE.UU.

No obstante, el presidente dijo que estos números era preliminares porque "la mayoría de nuestros estados están cerrados o casi cerrados". Así, aprovechó para cuestionar a los "gobiernos del confinamiento" –como Andrew Cuomo (New York), Phill Murphy (New Jersey) o Gavin Newsom (California), todos demócratas– por no avanzar en la reapertura de sus estados. "Vamos a volver, estamos abriendo nuestro país y espero que 'los gobiernos del confinamiento', no sé por qué siguen cerrados, porque si miras a Georgia, Florida, Carolina del Sur, si miras a los más enérgicos [estados] en cuanto a la apertura, están haciendo negocios tremendos. De esto se tratan los números", dijo Trump.



Mirá también Se agranda Trump: reapertura de la economía recupera empleo en EE.UU. El Presidente broméo en las redes sociales y se autofelicitó por la mejora de la ocupación que no estaba en los cálculos de los especialistas. En mayo, se recuperaron 2,5 millones de empleos

Really Big Jobs Report. Great going President Trump (kidding but true)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2020

Encuestas recientes mostraban que el demócrata Biden ha avanzado más en los estados industriales del medio oeste que Trump ganó en 2016, ya que el manejo del presidente de la pandemia del coronavirus y la consiguiente pérdida de empleos provocó una caída precipitada en su apoyo. Pero la caída en la tasa de desempleo de mayo sugiere que la economía, y por ende, la campaña de reelección de Trump, todavía podría recuperarse incluso antes él creía. Ayer, Trump convocó a los principales asesores políticos a la Casa Blanca para una reunión sobre las formas de revertir las cifras de las encuestas.