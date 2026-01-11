La Administración del Seguro Social (SSA) avanza hacia una transformación que ya afecta a millones de personas en Estados Unidos. El objetivo oficial es claro: reducir hasta un 50% las visitas presenciales a las oficinas antes de 2026 y trasladar la mayoría de los trámites al entorno digital.

Este giro convierte al portal my Social Security en una herramienta central para gestionar beneficios, pagos y datos personales. Para muchos hispanos —especialmente adultos mayores, personas con discapacidad y trabajadores cercanos al retiro— el cambio representa un antes y un después en la forma de relacionarse con el Seguro Social.

La estrategia digital de la SSA: menos oficinas y más conectividad

Desde la perspectiva de la agencia, la digitalización permite agilizar procesos, reducir costos administrativos y responder a una demanda creciente con menos personal presencial. En la práctica, esto significa que cada vez más gestiones que antes requerían una visita física ahora se canalizan en línea.

Imagen: archivo.

Acciones cotidianas como consultar pagos mensuales, actualizar información bancaria o descargar cartas oficiales están migrando al formato digital. No adaptarse a este modelo puede traducirse en demoras, trámites inconclusos o complicaciones con los beneficios.

My Social Security: la cuenta que se ha vuelto indispensable

El núcleo de esta transición radica en el portal my Social Security, la plataforma oficial que permite a los beneficiarios gestionar prácticamente todos sus asuntos vinculados al Seguro Social.

Qué permite hacer la cuenta en línea:

Ver el historial de pagos del Seguro Social

Solicitar cartas de verificación de beneficios

Actualizar dirección y datos bancarios

Pagar primas de Medicare

Revisar estimaciones de beneficios futuros

Guía para establecer tu cuenta digital de manera segura

Abrir una cuenta en my Social Security es un proceso guiado, pero requiere atención para proteger la información personal.

Una vez dentro, el usuario tiene control directo sobre sus beneficios sin necesidad de llamadas largas o traslados.

Pasos básicos para empezar:

Acceder al sitio oficial de la SSA

Usar un correo electrónico activo

Crear una contraseña segura

Completar la verificación de identidad, que puede incluir preguntas financieras o una app externa

Trámites del Seguro Social que ahora se realizan únicamente en línea

La tendencia indica que este listado seguirá creciendo en los próximos meses.

La SSA está priorizando el canal digital para gestiones que anteriormente saturaban las oficinas. Entre los trámites que se están trasladando con mayor celeridad a internet se encuentran:

Pago de primas de Medicare

Cambios de cuenta bancaria

Solicitud de documentos oficiales

Seguimiento de depósitos mensuales

Consecuencias de la falta de habilidades digitales

Aunque la SSA ha reconocido que no todos poseen dominio sobre la tecnología, el mensaje es claro: el sistema continuará su proceso de digitalización. Para aquellos que carecen de acceso sencillo a internet o de experiencia en el entorno digital, los expertos sugieren: