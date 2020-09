Avanza la segunda ola de coronavirus en Europa y quien descubrió el SARS advierte: "La verdadera pandemia empieza ahora"

"La verdadera pandemia recién ahora va a empezar", vaticinó hoy el epidemiólogo alemán Christian Drosten, director del Instituto de Virología de Charité. "También acá", dijo sobre Alemania, incluso aunque ese país venga gestionando mejor la crisis que genera el coronavirus que otros vecinos europeos.

En vistas a la Cumbre Mundial de Salud que se realizará en octubre en Berlín, Drosten, que también fue codescubridor del coronavirus asociado al SARS (SARS-CoV), indicó que "para poder controlar la situación en los próximos meses, tenemos que modificar cosas".

Una reciente protesta en Berlín de negacionistas del coronavirus

Entrevistado por el semanario alemán Spiegel, Drosten advirtió de los discursos sobre el éxito alemán en relación a la crisis del Covid-19, e incluso evaluó que Alemania aún no está lo suficientemente armada para la actual pandemia. Y recalcó que la pandemia no es un fenómeno científico sino una catástrofe natural.

Se precisan decisiones pragmáticas, en vez de "discursos sobre el éxito alemán, del que no está muy claro, de dónde viene", aunque mencionó que Alemania reaccionó cuatro semanas antes que otros países. "Reaccionamos exacto con los mismos medios que otros. No hicimos nada especialmente bien. Sólo que lo hicimos más temprano", explicó el epidemiólogo.

Entre fin de marzo y principios de abril, Alemania había alcanzado el pico de contagios con más de 6000 casos diarios, tras lo cual la cifra cayó para volver a repuntar en julio. Pero desde agosto se llegaron a superar los 2000 casos diarios.

En las últimas 24 horas, Alemania registró 1769 casos nuevos y 13 muertos por coronavirus, lo que eleva el total a 275.927 personas contagiadas y 9409 víctimas mortales, según el balance publicado hoy por el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental encargada del control de las enfermedades infecciosas.

Cumbre Mundial de Salud

Una lección importante de la pandemia hacia el futuro es que la salud es lo más importante para el individuo y la base para una sociedad en funcionamiento, apuntó el presidente y creador de la Cumbre Mundial de Salud, Detlev Ganten. "Economía, cultural y todo eso no funciona más si aquello, que vemos como garantizado (la salud), ya no está más. No estoy seguro de que esto sea tan claro para todos", agregó.

La cumbre reunirá a científicos, políticos y representantes de la industria y de la sociedad civil, y cuenta con los auspicios de la canciller alemana, Angela Merkel, el presidente francés, Emmanuel Macron, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS ), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Segunda ola en Europa

Entre los países más afectados ahora por la segunda ola del Covid-19 en Europa destacan el Reino Unido, donde por el alza actual temen hasta 50.000 infectados diarios para octubre, y el gobierno advirtió hoy que si las nuevas medidas de prevención implementadas ayer no se cumplen, podrían volver a definir una cuarentena total. España también está sufriendo un alza sostenida de casos e incluso avanzó con el confinamiento de varios barrios madrileños.

Francia superó hoy nuevamente los 13.000 casos diarios y el gobierno decidió imponer restricciones en París y otras ciudades. En total, el país registra 481.141 infectados y 31.459 muertos por coronavirus.

Hoy mismo, Países Bajos registró un nuevo récord diario de casi 2400 casos de coronavirus, mientras la curva de contagios aumenta sostenidamente desde fin de agosto. El jueves pasado, la Organización Mundial de la Salud alertaba de un total de 300.000 contagios nuevos semanales en Europa.