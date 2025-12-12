El caso comenzó cuando un ciudadano suizo fue sancionado con 20 euros en la aduana alemana de Rheinfelden por “no declarar dos cruasanes” durante un control fronterizo. Según relató, los bollos formaban parte de una compra mayor realizada en Alemania por más de 300 euros. El hombre aseguró que “no los había ocultado deliberadamente”, sino que se los dio a sus hijos porque “tenían hambre durante el trayecto”.

El problema se agravó cuando los agentes detectaron que el documento de exportación tampoco incluía otras mercancías adquiridas, según informó la oficina principal de aduanas. Esa omisión desencadenó la multa y frenó la posibilidad de acceder a la devolución del IVA.

El caso se viralizó en Suiza y Alemania tras aparecer en varios medios, lo que abrió un debate sobre lo estrictas que son las normas fronterizas. En palabras del propio afectado, difundidas por Sudkurier, se sintió “perjudicado” por lo que considera un castigo desproporcionado.

Cómo funciona el procedimiento para recuperar el IVA alemán

Cada residente suizo que realiza compras en Alemania puede solicitar la devolución del IVA, pero solo si cumple todos los pasos del proceso. Según la normativa, “todos los productos deben estar detallados en el certificado de exportación”. Además, deben presentarse físicamente ante los agentes en la frontera.

Los funcionarios revisan la mercancía una por una antes de sellar el documento. Ese sello es indispensable para gestionar el reembolso, ya sea en la tienda o mediante servicios especializados. Si falta un artículo, ha sido consumido o ya no está en las mismas condiciones, queda automáticamente excluido del trámite.

Los agentes recordaron que “los bienes cuyo IVA se puede devolver no pueden consumirse ni utilizarse en Alemania”. Ese fue el error de esta familia: los croissants habían sido un desayuno para los niños durante el viaje, lo que los dejó fuera de las condiciones que exige la ley.

La apelación del viajero y las nuevas dudas del caso

Indignado, el hombre presentó una queja ante la aduana principal. Sin embargo, la reclamación fue rechazada: la oficina de aduanas de Lörrach desestimó su versión y confirmó la sanción. Según Sudkurier, la autoridad sostuvo que no solo faltaban los dos croissants, sino también “otras mercancías que figuraban en el documento de exportación”.

El viajero negó haber consumido o dejado artículos en Alemania y exigió revisar las grabaciones del control para demostrar que “no actuó con mala intención”. El medio alemán Sudkurier también informó que ya había recibido multas previas por “reiteradas declaraciones falsas”.

El caso sigue abierto y mantiene en alerta a los compradores transfronterizos. La viralización del vídeo en TikTok amplificó la repercusión y reactivó el debate sobre si las normas aduaneras deberían flexibilizarse o mantenerse estrictas.

Qué pueden llevar los viajeros al cruzar la frontera suiza

Las autoridades suizas recuerdan que el máximo permitido para ingresar productos sin tributar es de 300 francos suizos por persona al día. Si se supera ese límite, los impuestos aplican sobre el total del valor y no solo sobre el excedente.