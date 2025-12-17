Alemania ha puesto en marcha un nuevo sistema de inmigración dirigido a profesionales cualificados de fuera de la Unión Europea. La Chancenkarte o Tarjeta de Oportunidad permite residir en el país durante un año sin necesidad de un contrato de trabajo previo. El objetivo es cubrir la escasez de mano de obra en sectores estratégicos como sanidad, ingeniería y tecnología.

Este programa representa un cambio significativo en la política migratoria alemana. Los candidatos pueden acceder mediante un sistema de puntos que evalúa cualificaciones, experiencia y conocimientos lingüísticos. Durante el primer año de vigencia, más de 40.000 personas solicitaron el visado, con fuerte presencia de ciudadanos de India, México, y la Argentina, según el periódico alemán Tageblatt.

Alemania facilita el acceso a trabajadores cualificados con la Tarjeta de Oportunidad

La Chancenkarte entró en vigor el 1 de junio de 2024 como parte de la nueva Ley de Inmigración de Mano de Obra Cualificada. El sistema ofrece dos vías de acceso: reconocimiento directo del título profesional o acumulación de puntos según criterios específicos. Los solicitantes deben obtener al menos seis puntos para ser elegibles.

El sistema de puntos considera cinco factores principales. La cualificación profesional otorga hasta cuatro puntos según el título académico o formación. La experiencia laboral de dos años suma dos puntos adicionales. Los conocimientos de idiomas en alemán o inglés aportan entre uno y tres puntos. La edad menor de 35 años cuenta con un punto, y los vínculos previos con Alemania suman un punto más.

¿Qué ventajas ofrece el programa alemán para trabajadores extranjeros?

Durante el periodo de búsqueda de empleo, los titulares pueden trabajar hasta 20 horas semanales en actividades a tiempo parcial. También se permite realizar periodos de prueba de dos semanas con potenciales empleadores. Esta flexibilidad facilita la integración al mercado laboral alemán.

Los solicitantes deben demostrar recursos económicos suficientes mediante una cuenta bloqueada con 12.324 euros o un contrato de trabajo parcial. El seguro médico es obligatorio. Una vez conseguido un empleo cualificado, la Chancenkarte puede convertirse en un permiso de residencia de larga duración y, con el tiempo, en residencia permanente.

Eslovenia se suma a la estrategia con visado para nómadas digitales

El país centroeuropeo lanzó el pasado 21 de noviembre de 2025 su visado para nómadas digitales. El programa permite a trabajadores remotos de fuera de la UE residir hasta 12 meses en territorio esloveno. Los solicitantes deben trabajar para empleadores o clientes extranjeros y no pueden incorporarse al mercado laboral local.

El requisito principal es acreditar ingresos mensuales que dupliquen el salario neto promedio esloveno, actualmente de 1600 euros. Los titulares pueden reagrupar a sus familias de forma inmediata.

El visado no es renovable de manera consecutiva, por lo que quienes deseen extender su estancia deben abandonar el país y esperar seis meses antes de solicitar nuevamente.