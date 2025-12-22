El Corte Inglés ofrece viajes para conocer el mercadillo navideño de Núremberg: incluye vuelo y hotel a un bajo coste.

Viajes El Corte Inglés ha lanzado una escapada especial para quienes deseen sumergirse en el ambiente de los mercadillos navideños europeos. Con más de 50 años de trayectoria en el sector turístico, la agencia propone un paquete que combina vuelo y hotel para descubrir una de las ciudades más emblemáticas de Alemania en Navidad.

Con la llegada de las fiestas, los mercadillos navideños se convierten en uno de los grandes atractivos de Europa. Luces, decoración, puestos de comida típica, artesanía y música crean un ambiente invernal pero cálido y festivo. Entre los más afamados se encuentra el de Núremberg, un destino ideal para una escapada durante el puente de diciembre.

¿Qué incluye el paquete para visitar los mercadillos de Núremberg?

Núremberg cuenta con una de las zonas peatonales más grandes de Europa, lo que hace que su iluminación navideña sea todo un espectáculo. El mercadillo se celebra en la plaza principal del mercado y reúne más de 180 puestos decorados para la ocasión.

En ellos se pueden encontrar dulces, comida típica como las salchichas alemanas y el vino caliente, además de árboles de Navidad, velas, artesanía, juguetes y el tradicional pan de jengibre picante de Núremberg.

También destacan los pesebres, las figuras de personas hechas con pasas de ciruela conocidas como Plums y el efecto de la iluminación sobre la imponente iglesia de la ciudad, acompañada por coros juveniles. La escapada permite además descubrir otros mercadillos cercanos como los de Wurzburgo y Rotemburgo.

¿Cómo reservar el viaje y cuál es el precio del paquete?

El paquete de Viajes El Corte Inglés para conocer Núremberg incluye vuelo y hotel, con una duración de 3 días y 2 noches.

El precio parte en España desde 375 euros por persona, en ocupación doble y según el programa seleccionado. Se trata de una opción pensada para quienes buscan una escapada navideña a Alemania con un bajo coste.

El Corte Inglés ofrece viajes en descuento para conocer el mercadillo navideño de Núremberg. Viajes El Corte Inglés

¿Cuáles son las condiciones del viaje?

Los precios son “desde” por persona y estancia indicada, en ocupación doble y régimen según programa, y son válidos para nuevas reservas realizadas.

El producto con avión incluye billete en clase turista de ida y vuelta desde Madrid, con tasas aéreas sujetas a posibles variaciones.

Además, desde la agencia ofrecen la posibilidad de pago en tres meses con la Tarjeta El Corte Inglés, mediante financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, sujeta a aprobación. Se recomienda consultar las condiciones de financiación en la agencia.