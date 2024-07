Meta se potencia en realidad virtual y busca quedarse con parte de la emblemática Ray-Ban

La compañía Meta, liderada por Mark Zuckerberg, tiene una estrategia renovada para ocupar un lugar de primacía en el ámbito de la realidad virtual (VR) y aumentada.

Una parte clave de ese plan es la adquisición de una participación en el renombrado fabricante de anteojos de sol Ray-Ban. Esto le permitiría disponer de una marca reconocida a nivel masivo para impulsar el uso de distintas versiones de gafas inteligentes.

El hecho es que Meta se encuentra negociando la posibilidad de adquirir hasta un 5% del grupo EssilorLuxotica, que posee no solo Ray-Ban, sino también Oakley otra empresa conocida en el mundo de los lentes de sol. La información fue publicada por The Wall Street Journal y todavía no fue confirmada, ni negada, por las empresas involucradas.

Sin embargo, sería un paso lógico para la compañía de Mark Zuckerberg. De hecho, a fines de 2023 presentó su última versión de las gafas de realidad aumentada Ray-Ban Meta, que permiten realizar streaming o tomar fotos y compartirlas en redes sociales. Además, incorporan la inteligencia artificial Meta AI, un asistente basado en el modelo de lenguaje Llama.

Nuevo lanzamiento

En medio de los rumores sobre la entrada de Meta en EssilorLuxotica, Mark Zuckerberg confirmó que su compañía ya está desarrollando una nueva versión de las gafas Ray-Ban Meta. Según contó, tendrán un formato diferente a las actuales, pero habrá que esperar a fin de años para conocer más detalles.

El anticipo de Zuckerberg, que dio a conocer en la red social Threads, coincide con la publicación de nuevas solicitudes de patentes relacionadas con gafas inteligentes realizadas por la empresa Meta.

Las novedades que surgen de las patentes difundidas incluyen un sistema de seguimiento ocular, un nuevo sensor de imagen y una tecnología para reducir la luz infrarroja al momento de utilizar los lentes.

Meta sigue apostando a la realidad ampliada con su tecnología de gafas y cascos VR.

Apuesta al gaming

Por otra parte, Meta sigue reforzando su presencia en el mundo de la realidad virtual propiamente dicha, donde su competidor más fuerte es el gigante Apple, que impactó al mundo en febrero de este año con el lanzamiento de su avanzado headset Vision Pro.

La táctica de Meta en este apartado parece ser ofrecer cascos de realidad virtual sofisticados, pero mucho más accesibles de los de Apple. Para darse una idea, basta con considerar que Apple Vision Pro se lanzó con un precio de u$s 3.500, que resulta elevado para cualquier mercado.

En contraposición, las gafas Quest3 se consiguen en los Estados Unidos por alrededor de 550 dólares, mientras que el modelo anterior, Quest2, cuesta unos u$s 300. Si bien estas dos opciones no poseen todas las virtudes que ofrece el producto de Apple, resultan una opción más realista para quienes quieren iniciarse en este mundo.

Ahora, la compañía madre de Facebook apunta a ganar más usuarios con el rumoreado lanzamiento, hacia fines de años, del headset Quest3S. Este dispositivo ofrecería tecnología de punta a un precio más accesible, también en el rango de los u$s 300, y apuntaría a los gamers. De hecho, el valor se encuentra en línea con lo que, usualmente, muchos usuarios invierten hoy en una placa de video (GPU) de gama media.