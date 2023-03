La multinacional francesa Publicis Groupe compra a una histórica empresa argentina

Una icónica empresa argentina fue vendida a un grupo francés. Publicis Groupe anunció hoy la adquisición de Practia, una empresa tecnológica de origen argentino, enfocada en los servicios de transformación digital empresarial. Practia, quien se integrará a Publicis Sapient, la filial de transformación digital de negocios de Publicis Groupe .

Si bien de origen argentino, la empresa cuenta con oficinas en Argentina, Chile, México, Perú, Brasil, Colombia y España y presencia comercial en Uruguay y Estados Unidos. Su cartera tiene más de 1.000 clientes de múltiples sectores, desde el comercio minorista y las telecomunicaciones hasta la salud y los servicios financieros.

La estrategia detrás de la compra

Según Publicis Groupe, la adquisición responde a una estrategia de Publicis Sapient de acercarse al mercado latinoamericano, al que consideran una de las regiones de más rápido crecimiento en el mundo en cuanto a transformación digital de los negocios . Asimismo, sentará las bases de una plataforma de proximidad, o nearshoring, en beneficio de los clientes radicados en la región de América del Norte. Publicis Sapient, que ya cuenta con centros de servicios en la India y Europa del Este, agregará a latinoamérica como su tercer gran centro de servicios global .

Se estima que el Mercado de Transformación Digital de América Latina alcanzará los u$s 207.870 millones en 2032 con una TACC (Tasa Anual de Crecimiento Compuesto) del 15,13%.

"Aprovechando nuestras profundas raíces en ingeniería de software, así como la experiencia industrial y sólida formación académica de nuestro management, hemos incrementado nuestro portafolio de servicios, aumentado nuestro equipo profesional y ampliado nuestra presencia geográfica en el continente americano ", afirmó Nelson Sprejer, cofundador y Socio Senior de Practia.



Más adquisiciones

En 2014, el grupo francés adquirido a Sapient por u$s 3.700 millones . Publicis Groupe comenzó, en ese año, su estrategia de compras de otras compañías luego de no concretar un merge con su histórico rival Omnicom.

Nelson Sprejer, cofundador de Practia.

Durante ese año, la empresa anunció que el grupo planeaba invertir u$s 4.000 millones en adquisiciones durante los siguientes cinco años. La empresa ya tenía una larga fila de adquisciones: LBi (u$s 450 millones) y Rokkan (u$s 575 millones) en 2012; Rosetta (u$s 575 millones) en 2011; Razorfish (u$s 530 millones) en 2009, y Digitas (u$s 1.300 millones) en 2007 . A esto, ahora se suma la argentina Practia por un monto no comunicado.

Cabe destacar que Sapient Corp, a su vez, tiene una historia con las adquisiciones: la naturaleza de la empresa cambió de los servicios digitales hacia la publicidad cuando adquirió a la china Nitro Group .