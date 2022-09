CIO del año 2022: quiénes fueron los ganadores

La sección que marcó la finalización del séptimo Innovation Summit organizado por El Cronista y la firma KPMG fue la entrega del premio CIO del año, una votación de la que participan año a año casi 200 Chief Information Officers y gerentes de las principales compañías e industrias de Argentina.

La distinción al CIO del año para la temporada 2022 fue para Gonzalo Ozán de Naranja X, la fintech financiera que a través de su app ya logró insertar al sistema formal a decenas de miles de personas.

El ganador del premio reconoció a sus pares que fueron ternados para la categoría, y también a sus compañeros: "Es un honor recibir este premio. Agradezco a Pablo Caputo que me dio la oportunidad de ser CIO y a mi gran equipo. Esto es para nosotros, porque uno es representante del trabajo de los más de 700 colaboradores que formamos la dirección de tecnología en Naranja X".

Los finalistas de la votación fueron, junto a él, Sven Barlsen, CIO de Mercedes-Benz Argentina, que fue elegido por votación en el segundo puesto, y Silvina Favilla, CIO de Syngenta, que ocupó el tercer lugar.

Además de los ejecutivos que conformaron el podio de ganadores, los diez finalistas que accedieron a la votación fueron: Fernando Scorpiniti, de Etermax; Germán Garay, de Metrotel; Juan Pablo Arroyo, de Allianz Argentina; Juan Pablo Bibiloni, de ALOT; Magdalena González Victorica, de Arcos Dorados; y Mauricio Caggionli; de ArcelorMittal.

PREMIO CIO DEL AÑO: QUÉ ES

El premio al CIO del año es una votación en la que los participantes son ternados y los ganadores resultan electos por sus propios pares: CIOs y gerentes de sistemas de casi 200 empresas y organizaciones del país.

La elección de los ejecutivos ternados se realizó entre 10 nombres propuestos por periodistas y directivos del diario El Cronista y la revista Infotechnology, conformando así un jurado. Adicionalmente, los profesionales que participaban con su voto podían proponer otros nombres para ser elegidos por sufragio.

PREMIO REVELACIÓN 2022: MAGDALENA GONZÁLEZ VICTORICA (ARCOS DORADOS)

Por tercer año consecutivo, El Cronista premió a los CIOs que se destacaron por su aporte innovador. La ganadora del Premio Revelación 2022 fue Magdalena González Victorica, quien actualmente ocupa el cargo de Chief Technology Officer en Arcos Dorados, empresa que integra desde hace más de 23 años.

En diálogo con el director general de El Cronista, Hernán De Goñi, la galardonada destacó en primer lugar la importancia que tuvieron los cambios de roles a lo largo de su trayectoria en la empresa.

La entrega del galardón de CIO Revelación 2022 a Magdalena González Victorica.

A su vez, reivindicó la inversión y la evolución por etapas del proceso de digitalización de los restaurantes de McDonald's y la ventaja competitiva que consiguió la empresa en su vínculo con los clientes tras la etapa pandémica, logrando que más del 40% de sus ventas se concretaran a través de procedimientos digitales.



Premio a la trayectoria: Miguel Ángel Bilello (PRACTIA GLOBAL)

Mientras tanto, el primer galardón del Innovation Summit fue entregado a Miguel Ángel Billelo, quien actualmente se desempeña como Consultor en Estrategia Tecnológica, Mercado Financiero y Transformación Organizacional de Practia Global. Esta se trata de su segunda premiación, ya que años atrás fue reconocido por este mismo medio como CIO del Año.

Miguel Ángel Bilello, Premio a la Trayectoria de este año.

"Es un momento muy feliz. Hace como dos horas que digo que no me voy a emocionar, hasta que me tocó entrar. Quiero agradecerle a todas las empresas en las que trabajé como a Banco Santander, donde estuve gran parte de mi vida laboral y a Practia que me permitió reinventarme y aportar desde otro lugar", comentó Bilello al recibir el premio.