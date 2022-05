La historia detrás del origen de Motorola: el emprendedor que vendía radios y tuvo una idea para no quebrar

Todos los años se convierte en noticia por un nuevo "tanque" que se suma a su portfolio de teléfonos celulares. En la Argentina ostenta más de un tercio del mercado y es uno de los grandes jugadores del rubro a nivel mundial. Sin embargo, los orígenes de Motorola están lejos de la telefonía . La marca de origen estadounidense surgió de la inventiva de un emprendedor que no había tenido suerte en el negocio de las baterías.

Paul Galvin nació en Harvard, Illinois, en 1895 y durante su adolescencia trabajó en la rotonda del ferrocarril local para ahorrar y así poder financiar sus estudios . Pero su estadía en la Universidad de Illinois duró solo dos años y retornó a su ciudad natal para seguir juntando dinero. Luego se mudó a Chicago y sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Al regresar a su hogar decidió que era el momento de emprender.

Paul Galvin, creador de Motorola.

Un amigo lo convenció de que invirtiera en el negocio de las baterías. Por eso se mudó a Wisconsin con su familia, no obstante el emprendimiento nunca despegó . En 1923 agotó sus esfuerzos y, frustrado, volvió a Chicago. Pero su suerte cambió. La compañía Sears compró su negocio de baterías y con ese capital fundó Galvin Manufacturing Company en 1928 junto a su hermano Joseph.

El momento eureka

Galvin tenía en la cabeza un producto: las radios hogareñas. Para esto, empezó vendiendo partes de radios y baterías (un rubro que conocía bien). No contaba con que un año más tarde el crack de la bolsa pondría patas para arriba su inversión. La gente ya no compraba radios porque no eran un bien esencial, aunque el emprendedor notó algo que podía aprovechar. Si bien el negocio de las radios se desplomó, la venta de autos iba en aumento . Y decidió poner manos a la obra.

En 1930 Motorola presentó su primera radio para automóviles.

Con los empleados de su compañía trabajó para desarrollar una radio para automóviles . Necesitaba causar una buena impresión con su nuevo producto. Fue así que manejó hasta Atlantic City, donde se estaba desarrollando la convención de la Asociación de Fabricantes de Radio. Estacionó en la puerta, bajó la ventanilla y subió la radio a todo volumen . Galvin volvió a Illinois con los bolsillos llenos de órdenes de compra para su creación.

Nace Motorola

En 1930 los hermanos deciden crear una marca propia para este negocio y, de esta manera, nace Motorola. La idea era combinar, por un lado, "Motor" de la palabra "motorcar" (automóvil a motor) y "ola" que, explicaban, implicaba sonido. "El sonido del movimiento", resumen. A su portfolio le sumaron fonógrafos y radios hogareños en 1937 y una radio bidireccional llamada Handie-Talkie tres años después. Recién en 1947 pasaría a adoptar Motorola Inc. Como su nombre corporativo .

Paul y Joseph Galvin, fundadores de Galvin Manufacturing Company.

Paul Galvin estuvo al frente de la empresa hasta 1956, cuando le cedió su lugar a su hijo Robert. A lo largo de los años la marca emprendió en varios rubros, desde televisores, transistores, reproductores de casetes y pagers hasta celulares y dispositivos inteligentes. En 2011 Motorola se dividió en dos: Motorola Mobility, para su negocio de celulares (hoy propiedad de Lenovo) y Motorola Solutions, para su pata de servicios de telecomunicaciones.