Todos lo hacen en WhatsApp pero te va a costar muy caro: podés perder todo

WhatsApp ya es una de las aplicaciones más empleadas en el mundo . Cada día, permite a miles de millones de personas conectarse con sus seres queridos. Además, la aplicación está constantemente incorporando nuevas funciones para mejorar el servicio.

A pesar de los esfuerzos de Meta -la empresa dueña de WhatsApp- la aplicación aún parece no tener todo lo que piden los usuarios . Es por esto que muchos usuarios acuden a mods o apps no oficiales para conseguir funciones que el WhatsApp real todavía no tiene.

Estas apps de terceros dan acceso a funcionalidades distintas que WhatsApp no tiene, como controlar o personalizar diferentes características que están presentes en la aplicación oficial de mensajería instantánea.



WhatsApp alternativo: por qué son peligrosos

Uno de los WhatsApp alternativos más usados es WhatsApp Plus, una aplicación muy parecida a la app tradicional pero con varias funciones extra .

WhatsApp Plus también sirve para chatear, enviar fotos, emojis, videos, documentos y archivos, pero trae funciones nuevas como cambiar el color a los chats, poner fondos de pantalla especiales y modificar la interfaz.



También sirve para tener dos cuentas a la vez, algo que por el momento es imposible en el WhatsApp tradicional. También tiene la opción de personalizar una cuenta añadiéndole mayor privacidad eligiendo, por caso, qué contactos no quieres que te vean en línea y hasta cambiar la hora de tu "última conexión".

La tienda de "temas" en WhatsApp Plus.

Sin embargo, no son todas ventajas. Actualmente, WhatsApp tiene reglas muy estrictas en contra de usar apps no oficiales en su aplicación oficial, ya que instalar esta aplicación puede generar serias fallas de seguridad.

WhatsApp Plus no cuenta con la tecnología de cifrado de extremo a extremo en los chats, ni un sistema de soporte oficial, por eso, abre las puertas para que un hacker pueda acceder a las conversaciones y robar fotos, videos y cualquier información personal de la aplicación. La falta de seguridad también puede permitir que se cuelen malwares informáticos que pueden robar claves bancarias y otra información sensible.



Si WhatsApp descubre que un usuario usa alguna de estas aplicaciones, puede bloquear temporal o permanente a esa cuenta. El bloqueo afecta al número de teléfono así que el usuario tendrá bastante dificultad en encontrar una cuenta nueva.

Estas son las apps que WhatsApp bloquea y no permite usar: