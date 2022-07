Todas juntas: cómo tener WhatsApp, Messenger y Telegram en una misma aplicación

WhatsApp es una de las aplicaciones más populares que existen para enviar mensajes instantáneos, aunque también hay personas que utilizan otras herramientas para comunicarse como Telegram, iMessage o Instagram Direct.

Con tantas opciones y plataformas disponibles, es posible que nos encontremos manteniendo miles de conversaciones en distintas aplicaciones . Si esta situación te desborda, entonces esta plataforma te solucionará la vida.

CÓMO FUNCIONA BEEPER: LA APP QUE TE PERMITE TENER TODOS TUS CHATS EN UN SOLO LUGAR

Estamos hablando de Beeper, una app para computadora y para celular que reúne todas y cada una de nuestras redes sociales de mensajería, desde iMessage como WhatsApp y hasta otras 13 redes sociales.



Su función principal es reunir todos los servicios de mensajería posibles para que no tengan que instalar cada una de las aplicaciones en el teléfono.

BEEPER: TODOS TUS MENSAJES EN UNA SOLA APP

Con esta aplicación, en el momento en que iniciemos sesión en un servicio de mensajería, Beeper redirigirá todos nuestros mensajes a una cuenta única en su aplicación para leerlos y contestarlos desde ahí. Para mantener el orden, cada mensaje se identifica con el ícono de la aplicación donde se inició la conversación.

La mejor parte es que a pesar de que respondas desde Beeper, los mensajes se envían mediante el servicio original, de modo que la otra persona ni siquiera sabrá que estas usando esta aplicación.

BEEPER: CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Resulta muy útil no solo para ordenar nuestros mensajes, sino que también cuenta con la opción de suspender y silenciar archivos, además de un servicio de búsqueda e incluso establece recordatorios.

A pesar de sus muchas ventajas, esta app desgraciadamente no es gratuita. Beeper tiene un costo de u$s 10 al mes, que puede no ser mucho, pero puede parecernos excesivo si tenemos en cuenta que el resto de las redes sociales son gratuitas.

Para descargarlo, tenés que pedir un mail en su web y brindar datos sobre tus redes sociales, cuáles usas y sobre todo tus usuarios o números de teléfono que uses en las mismas.