Celulares: gigante chino lanzó sus tanques para gaming en la Argentina

La industria del gaming crece cada vez más y es uno de los principales sectores de la nueva economía. En los últimos dos años, se ha registrado un incremento vertiginoso en los ingresos de la industria y en la base de usuarios, sobre todo de aquellos que se conectan directamente en sus smartphones para jugar: el 81% de los gamers juegan desde su celular.

En este marco, el fabricante chino Nubia trajo al país una línea smartphones enfocados específicamente en quienes gustan de disfrutar de los videojuegos. Esta propuesta está conformada para el Redmagic 10 Pro y dos modelos de la serie Neo.

Gaming con la serie Neo

Los nuevos celulares Neo 3 5G ($ 489.999) y Neo 3 GT 5G ($ 629.999) cuentan con la licencia oficial del juego Free Fire y una gift card con ítems exclusivos para que los fanáticos puedan canjear dentro del juego.

Toda la serie Neo incluye gatillos laterales para juegos duales, luces LED traseras y algoritmos de inteligencia artificial para optimizar su rendimiento. Gracias a su espacio de IA, estos modelos identifican escenarios específicos del juego de forma inteligente para brindar recordatorios oportunos, celebrando victorias y ofreciendo consuelos en las derrotas, como también detectando acciones repetidas en el juego para activar complementos y ayudar al jugador.

El nuevo celular Nubia Neo 3 5G.

Con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, el smartphone Neo 3 5G tiene una batería de 6.000 mAh, 33 W de carga rápida y una pantalla de 120 Hz. Además, cuenta con un procesador 5G Unisoc T8300. El Neo 3 GT 5G sube la apuesta con una memoria RAM de 12 GB, pantalla OLED de 120 Hz, carga ultra rápida de 80W y tecnología VC Cooling Panel para evitar el recalentamiento durante largas sesiones de juego. Su procesador Unisoc T9100 6nm 5G tiene una frecuencia de funcionamiento de hasta 2,7 GHz.

Están disponibles desde este viernes en la tienda oficial de nubia de Mercado Libre y en otros canales, tanto en tiendas físicas como en online en hasta 9 cuotas sin interés.

El smartphone Nubia Neo 3 GT 5G.

Alta gama para gaming

Por otro lado, el celular Redmagic 10 Pro ($ 1.799.999 en la tienda oficial de la marca) cuenta con 12GB de RAM, 256 GB de almacenamiento, una batería de 7050 mAh y carga ultra rápida de 80 W. El procesador Snapdragon 8 Elite impulsa las capacidades de IA regenerativa en el dispositivo.

El equipo cuenta con pantalla de 6,85 pulgadas con resolución de 1216x2688 píxeles y cámara principal de 50 MP, que es capaz de grabar video 4K a 60 fps y video 8K a 30 fps

Además, el chip RedCore 3, desarrollado por Redmagic, mejora la experiencia de juego con efectos personalizables, brinda una resolución 2K y una gestión inteligente de la energía para optimizar la duración de la batería y la temperatura.

El potente Redmagic 10 Pro.

Nubia y los eSports

Desde junio, Nubia se sumó como sponsor oficial del equipo WAP Esports para potenciar el rendimiento de los jugadores, creadores de contenido y staff con sus dispositivos móviles.

Según detallaron, gracias a esta alianza, la marca apunta a acercarse y conectar con un público apasionado de los deportes electrónicos, las últimas tendencias y la tecnología.

"Como una de las marcas más potentes en smartphones diseñados para el gaming nos enorgullece sumarnos a la familia de WAP. Sabemos lo que es jugar al más alto nivel y qué mejor que hacerlo con uno de los mejores equipos del país", concluyó Diego Da Costa, director comercial de Nubia.