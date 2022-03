Pixel 6, el tanque de Google a un precio de locos: cómo comprarlo desde la Argentina

El Google Píxel 6 podría ser el último smartphone de gama alta "accesible" que se pueda encontrar en el mercado de la telefonía móvil , con el teléfono insignia de Google valiendo solamente unos u$s 599 - algo bastante bajo si se lo compara con el resto de los dispositivos insignia de otras empresas -.

Y es que por ejemplo, el iPhone 13 Mini - considerado como el modelo accesible de la principal marca de celulares de Apple - tiene un valor base de u$s 699 mientras que el iPhone 13 (el equivalente al Pixel 6) tiene un precio mínimo de u$s 799 en los Estados Unidos - y uno mucho mayor si se quiere conseguir en la Argentina -.

Otro caso similar es el de los celulares Xiaomi, los cuales tienden a ser o demasiado caros o a no tener las mismas capacidades con las que cuenta el celular insignia de Google . Por ejemplo, los nuevos modelos de la marca (Xiaomi MI 12 y Xiaomi MI 12 X) valen u$s 749 y u$s 649 respectivamente, siendo la versión más barata significativamente inferior al Pixel 6 .

QUÉ TIENE DE ESPECIAL EL PIXEL 6

La principal ventaja que tiene el Pixel 6 por sobre otros celulares está en su procesador, ya que el mismo es un Google Tensor diseñado especialmente para ser utilizado por los dispositivos Pixel en conjunto con el sistema operativo Android .

Esto lo vuelvo muy similar a la ventaja que tiene Apple de fabricar sus propios procesadores - en el caso de los iPhone es el A15 Bionic diseñado especialmente para iOS - y lo pone en ventaja de otras marcas como Xiaomi - que a pesar de utilizar el último modelo de Snapdragon 8 Gen 1 no lo tienen desarrollado específicamente para sus celulares -.

El Google Pixel 6 es el celular cabecera más barato del mercado.

Por otro lado, su sistema de cámaras no es el mejor pero cuenta con uno de los mejores softwares de captura disponible, algo que vuelve a sus fotos de las mejores actualmente en el mercado .

A esto se le suman el hecho de tener una valoración IP68 de resistencia al agua, la capacidad de carga inalámbrica e incluso el detalle de mantener el sensor de huellas digitales -algo que los iPhone ya no tienen-.

Todo esto lo ponen por sobre otros celulares de un valor similar pero que no cuentan con el rango de ser un dispositivo de cabecera como sí sucede con el Google Pixel 6.

CUÁNTO SALE EL PIXEL 6 EN LA ARGENTINA

El principal problema que se encuentra con este dispositivo a la hora de comprarlo en la Argentina está en que se trata de un celular que no se puede adquirir oficialmente en el país por lo que se debe optar por importadores o mediante la utilización de portales que traigan el celular desde afuera.

Con esto en mente, el Pixel 6 más barato que se puede comprar en un portal como Mercado Libre está a día de hoy $ 230.000, que a tipo de cambio oficial es aproximadamente u$s 2100 .