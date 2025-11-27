El mercado de los smartphones plegables sigue siendo un territorio exclusivo, con precios que suelen superar los mil dólares. Nubia lanzó el Flip 2 5G en el marco del MWC 2025, manteniéndose como una alternativa más asequible frente a su competencia directa, aunque con un precio de 699 euros, que representa un incremento de 100 euros respecto a su predecesor.

En Argentina, donde Nubia llegó hace casi un año y ya cuenta con 2,3% de marketshare, el Flip 2 se posiciona como el único plegable de la marca disponible localmente. Aunque su llegada al país estaba prevista para las próximas semanas tras el anuncio de julio, representa una apuesta importante en un mercado donde las marcas chinas buscan consolidarse.

La segunda generación del plegable de Nubia llega con mejoras en diseño y pantalla externa para competir con Samsung y Motorola. (Imagen: Nubia)

Diseño: menos peso, más refinamiento

El Nubia Flip 2 5G pesa 193 gramos, significativamente más liviano que el modelo del año pasado que alcanzaba los 209 gramos. El dispositivo mide 170 x 76 x 7.5 mm cuando está abierto, y 87 x 76 x 15.8 mm cuando está cerrado, logrando un equilibrio entre portabilidad y funcionalidad.

El marco de aleación de aluminio proporciona una construcción premium, con una bisagra fluida y firme que permite abrir el teléfono en varios ángulos sin que se cierre sola. La evolución respecto al modelo anterior es notoria: la pantalla exterior dejó atrás el formato circular del Flip original para adoptar un diseño rectangular de tres pulgadas más convencional y útil.

Con una resistencia a caídas de hasta 1.2 metros, el dispositivo ofrece mayor durabilidad que su antecesor, aunque la resistencia al agua es solo IPX4, protegiendo de salpicaduras pero sin ser sumergible.

Pantallas: doble OLED para máxima versatilidad

El corazón del Flip 2 está en sus dos pantallas OLED. La pantalla principal cuenta con 6.9 pulgadas, resolución de 1188 x 2790 píxeles y tasa de refresco de 120Hz. Con brillo máximo de hasta 1.200 nits, la pantalla se ve perfectamente bajo luz solar directa, y la atenuación PWM de alta frecuencia reduce la fatiga visual durante uso prolongado.

La pantalla externa OLED de 3 pulgadas tiene resolución de 682 x 422 píxeles y soporta más de 300 adaptaciones de aplicaciones mainstream, permitiendo interactuar con el dispositivo sin necesidad de desplegarlo. Una funcionalidad destacada es el “full-voice AI pet” que habilita interacciones similares a las humanas.

Rendimiento: equilibrio entre precio y potencia

El Nubia Flip 2 está equipado con el procesador MediaTek Dimensity 7300X fabricado en proceso de 4nm, con ocho núcleos (4x 2.5 GHz ARM Cortex-A78 y 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55). El chip alcanza puntuaciones AnTuTu entre 600,000 y 700,000 puntos, posicionándose en el segmento medio-alto.

El dispositivo está disponible en configuraciones de 6GB, 8GB y hasta 12GB de RAM, con almacenamiento de 128GB, 256GB o 512GB. El procesador ofrece fluidez y buen rendimiento sin sobrecalentamiento, aunque no alcanza las prestaciones de los procesadores flagship de Samsung o Motorola.

Nubia Flip 2: el plegable que busca democratizar un formato premium. (Imagen: Nubia)

Cámaras: lo justo para el día a día

El apartado fotográfico es uno de los puntos donde más se nota el recorte de costos. El sistema cuenta con una cámara principal de 50MP con apertura F1.59 que soporta tecnología Super QPD para enfoque rápido y preciso, acompañada de un sensor de profundidad de 2MP. La cámara frontal es de 32MP, ideal para selfies de alta definición.

El sistema Neovision Taishan AI incluye tecnología D-VTG de mejora en baja luz, que incrementa significativamente el brillo y los detalles en ambientes oscuros. Sin embargo, las cámaras carecen de ultra gran angular y teleobjetivo, y los resultados nocturnos son justos.

Un punto a favor: la pantalla externa permite usar las cámaras traseras para selfies de mayor calidad, aprovechando el sensor principal de 50MP.

Batería y software: autonomía suficiente con IA integrada

La batería de 4,325 mAh con carga rápida de 33W ofrece autonomía para un día completo de uso, aunque no soporta carga inalámbrica.

El dispositivo viene con Android 14 y es el primer smartphone plegable de tamaño completo que integra DeepSeek en 2025. Entre las funciones de IA destacan la traducción de llamadas en tiempo real, soporte de conversación multilingüe y funcionalidades de Google Gemini integradas.

Precio y disponibilidad en Argentina

El Nubia Flip 2 5G está disponible en la Argentina a través de la tienda oficial de Nubia en Mercado Libre. El precio actual es de $799.999 en su versión de 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento , con un 33% de descuento desde su precio de lista de $1.199.999. El dispositivo se ofrece en los colores Negro Noche y Lila Púrpura, con envío gratuito y financiación en hasta 12 cuotas sin interés.