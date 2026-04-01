La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.85 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 1 de abril de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.51% en comparación con su precio al inicio de la jornada. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un leve aumento del 0.44%, mientras que en el último año ha mostrado una significativa disminución del -8.99% en su valor. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un notable aumento en la cantidad de días en los que se registraron descensos. sin embargo, también se observaron algunos incrementos, aunque en menor medida. en general, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un periodo de volatilidad en el mercado cambiario. La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 11.56%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.85%. La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de diversos factores del mercado. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro o si se revertirá. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.