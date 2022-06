Netflix confirmó un polémico cambio en la plataforma: cuándo llega y qué es

Finalmente, Netflix confirmó que tendrá una suscripción con anuncios más barata. El anuncio se dio en el marco tanto de la pérdida de subscriptores por parte de la empresa como del aumento en las plataformas alternativas que le compiten.

Quien lo confirmó fue Ted Sarandos, co-CEO de Netflix. Según el directivo, esta propuesta estará dirigida a los usuarios que consideran el precio actual demasiado alto, en particular, en vistas de la creciente competencia a la que se enfrenta hoy la empresa . Si bien no lo menciona, está claro que esta estrategia tiene algo que ver con la caída de suscriptores (que hace algún tiempo se contabilizó en 200.000) que sufrió la plataforma en el último trimestre. Más preocupante, predicen que en el período actual habrá una pérdida de alrededor de 2 millones .

"Hemos dejado fuera de la mesa a un gran segmento de clientes, que son las personas que dicen: ‘Oye, Netflix es demasiado caro para mí y no me importa la publicidad. Estamos agregando un nuevo nivel con anuncios; no estamos agregando anuncios a Netflix como lo conoces hoy . Estamos agregando un nivel con anuncios para las personas que dicen: ‘Oye, quiero un precio más bajo y miraré los anuncios'", mencionó Ted Sarandos.



Estos cambios no afectaran a los servicios clásicos de la empresa sino que se ampliara la cantidad de planes disponibles.