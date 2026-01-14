Cuando Bizarrap apareció usando esos auriculares transparentes en la sesión con Daddy Yankee, el accesorio se volvió viral. No era la primera vez que aparecían en sus videos, y la relación entre el productor argentino y la marca sueca MONDO evolucionó de un uso orgánico hasta convertirse en Innovation Partner, como ya contamos esta semana. Ahora, estos auriculares que conquistaron la escena urbana latina ya se consiguen en la Argentina.

Diseño retro: estética años 90 con tecnología actual

Lo primero que impacta de los Mondo Freestyle es el diseño. Evocan inmediatamente a los icónicos auriculares que venían con los Sony Walkman en los años 80. Bizarrap eligió la versión transparente que deja ver la circuitería interna, aunque para esta prueba se utilizó el modelo en negro. Están disponibles en negro-gris, negro-naranja, rosa y transparente, con material metálico liviano para la diadema.

Pesan apenas 78 gramos. Al sostenerlos se sienten livianos, casi frágiles, pero la construcción inspira confianza. Los controles rotativos están inspirados en mesas de mezclas de estudios musicales: un selector y un fader que controlan volumen, cambio de pistas y llamadas. Es un toque de diseño que se aprecia si se valora el hardware con personalidad.

El modelo negro, con almohadillas naranjas, de los Mondo Freestyle, la versión que probamos para este análisis. Pesan apenas 78 gramos y ofrecen hasta 22 horas de batería con Bluetooth 5.3.

Experiencia de uso: batería y conectividad Bluetooth

Durante una semana de prueba, tanto en el interior como en la calle, la conectividad Bluetooth 5.3 demostró ser sólida, sin cortes ni latencia molesta. La batería promete hasta 22 horas de reproducción, y en la práctica cumple: un día y medio de uso intensivo sin problema. La carga es por USB-C y tarda aproximadamente hora y media.

Las almohadillas son delgadas, vienen dos pares intercambiables, y al principio generan dudas sobre su comodidad para sesiones largas. Sin embargo, el peso reducido compensa: son tan livianos que resulta fácil olvidar que están puestos. Para trabajar con ellos durante varias horas, funcionan perfectamente.

Calidad de audio: drivers de 36mm y soporte aptX HD

Acá viene la parte importante. Incorporan una unidad dinámica de 36 milímetros con rango de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz y soporte para aptX HD. En la práctica, el sonido sorprende positivamente, aunque con matices.

El equilibrio tonal puede carecer de la riqueza típica del formato on-ear, pero ofrece cierta neutralidad. Suenan nítidos y animados: los agudos están bien definidos, los medios son agradablemente voluminosos y los graves están bastante equilibrados.

Las pruebas con varios géneros, desde trap argentino hasta jazz y rock, muestran una respuesta honesta en todos los casos. Son auriculares pensados para la calle y el día a día, y en ese contexto funcionan muy bien.

Los graves necesitan un toque de ecualización si se prefiere el bombo más presente. La app de MONDO permite ajustar el EQ, y con algunos retoques se les puede sacar bastante más. Sin ajustes, resultan algo conservadores en las frecuencias bajas.

El micrófono dual con cancelación de ruido ambiental (ENC) funciona correctamente para llamadas, aunque sin milagros en ambientes muy ruidosos.

MONDO: la marca sueca detrás de los auriculares de Bizarrap

MONDO fue fundada en 2022 por la discográfica europea Monza Music, la plataforma de cultura urbana DOPEST y la marca de audio Defunc de Estocolmo. No es una marca de audio tradicional, y se nota: apunta a la intersección entre música, diseño y cultura urbana. Bizarrap ya había usado productos MONDO en una campaña con Adidas antes de la sesión con Daddy Yankee, y ahora su rol como Innovation Partner implica que aporta feedback desde el estudio.

Los Mondo Freestyle en su versión transparente, el modelo que usa Bizarrap en sus sesiones y que deja ver la circuitería interna con estética retro de los años 90.

Precio oficial en la Argentina: dónde comprar los Mondo Freestyle

En la Argentina se venden online a través del sitio de la marca y Mercado Libre. En el sitio oficial argentino de MONDO, el modelo Freestyle está a $149.999, con envío gratis y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander. Este precio los posiciona en el segmento medio-alto del mercado local.

Los Mondo Freestyle logran crear una propuesta de valor que va más allá de las especificaciones técnicas. El diseño retro está trabajado con atención al detalle, el sonido es equilibrado para el uso cotidiano y se puede ajustar con el ecualizador según las preferencias personales. La batería de 22 horas reales y la comodidad para sesiones prolongadas son puntos destacables, así como los controles físicos inspirados en equipos de estudio, que resultan más intuitivos y precisos que muchos sistemas táctiles de la competencia. Una propuesta sólida para quienes valoran el diseño como parte integral de la experiencia y buscan auriculares confiables para el día a día con personalidad propia.