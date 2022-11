Llegó al país una tablet asiática que no se rompe nunca: cuánto cuesta y cómo comprarla

Aunque no pienses automáticamente en la durabilidad cuando compras las mejores tabletas, las tabletas resistentes o resistentes -en el mercado se conocen como "rugged"- son excelentes para soportar el desgaste general que conlleva el uso diario, así como cualquier accidente que pueda ocurrir en el camino.



Estos equipos son ideales para quienes necesiten una resistencia que vaya más allá de lo habitual. Si bien puede comprarla cualquiera, estas tablets están pensadas para quienes trabajan en fábricas, en minas, en la construcción y cualquier otra actividad en donde el ambiente sea hostil para los equipos electrónicos.

Es por esto que muchas tabletas reforzadas se someten a las pruebas MIL-STD-810 (normas militares estadounidenses) para resistir la humedad, la suciedad y los residuos, las temperaturas extremas y las caídas y los golpes. Esto significa que el comprador puede estar seguro de que los delicados componentes del interior de su nueva tableta estarán protegidos contra los daños, la corrosión y los cortocircuitos provocados por la infiltración de agua.

En la Argentina, en el plano de las notebooks marcas como Dell tienen lo que se consideran la estándar en este segmento, pero en tablets no hay una oferta muy amplia.

Una de las pocas que pueden conseguirse, con un foco en el mercado corporativo, es la Getac F110, la novedad de la compañía taiwanesa que da nombre al modelo.

Todos los detalles del verdadero tanque chino, la Getac F110

La nueva tableta totalmente robusta F110 es fácil de llevar, tiene pantalla táctil y la potencia de una computadora de alta para ejecutar con facilidad aplicaciones de oficina y aquellas específicas de la industria, y con el detalle -fundamental en el mundo corporativo- de que corre bajo el sistema operativo Windows 11.

Durante la prueba que realizó Infotechnology, la pantalla táctil de 11,6 pulgadas ofreció una correcta experiencia de uso, mientras que el procesador Intel Core de 11a generación con gráficos Intel Iris Xe integrados, con un disco rígido sólido (SSD) PCIe, cumplió con las expectativas de uso que uno puede esperar de un equipo de uso intensivo.

En lo que es la conectividad general, el equipo permite conectarse a internet tanto por cable como de forma inalámbrica. Cuenta con un puerto Thunderbolt 4 de 40 Gbps que permite compartir datos con otros dispositivos, mientras que el Wi-Fi 6 (802.11ax) ofrece conectividad WLAN -que es casi cinco veces más rápida que la generación anterior, según su fabricante de origen chino-.

La conectividad Bluetooth es 5.2 estándar, lo que permite al equipo conectarse con dispositivos de área amplia de baja potencia (LPWA), mientras que la red inalámbrica WAN con receptor GPS/GLONASS integrado con el último módulo de Sierra Wireless ofrece una conectividad de interfaz aérea avanzada que incluye LTE-Advanced (LTE-A).

Las dimensiones del equipo pueden ser un problema: es muy útil para usarla como computadora de escritorio (agregando el teclado), pero como tablet puede resultar grande. Todas las protecciones que incluye, que hacen que se pueda tirar desde la mano al piso sin demasiado problema, también le suman al peso del equipo, que al final del día es especial para aquellas personas que someten a sus dispositivos electrónicos a un estrés mayor día tras día en ambientes peligrosos. Puntualmente, el equipo tiene las siguientes dimensiones: 314 mm x 207 mm x 25 mm (12,4" x 8,15" x 0,98"), y pesa 1,52 kg.

Respecto a la seguridad, la tablet viene con un sistema de seguridad empresarial mejorada, con opciones de Intel vPro, autenticación facial Windows Hello, TPM 2.0 y opciones de autenticación multifactor.

El detalle de la Getac F110 que ya se consigue en la Argentina. (Imagen: Gentileza Getac.)

A modo de cierre, el fabricante, que tiene presencia local, en sus ventas corporativas ponen a disposición al comprador de un servicio técnico que abarca hasta tres años de uso del equipo. " Getac introdujo los daños accidentales como parte de nuestra garantía Bumper-to-Bumper, y así minimizar los costos de IT de su empresa. Esto significa que el usuario puede tener su unidad de vuelta en servicio en cuestión de días ", detallan desde la empresa.

Precio y cómo comprar la tablet Getac F110

Si bien desde la empresa no dan un precio exacto, el importe de cada equipo se ubica entre los u$s 2500 y u$s 4000.