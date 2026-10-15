Sony renovó sus auriculares inalámbricos de gama alta con los WF-1000XM6, una nueva generación que mantiene la cancelación activa de ruido como uno de sus principales argumentos, pero introduce cambios en el sonido, las llamadas y el diseño.

Después de probarlos durante varios días, hay algo que se hace evidente bastante rápido: el sistema de cancelación de ruido es el aspecto que más cambia la experiencia de uso. No hace falta estar en un avión para notarlo. En el transporte público, en una oficina o simplemente caminando por una calle con mucho movimiento, los sonidos del entorno quedan bastante más lejos.

Es una mejora que también tiene una consecuencia bastante práctica. Al reducir el ruido de fondo, se puede escuchar música o un podcast a un volumen más cómodo. Y después de un rato cuesta volver a unos auriculares sin cancelación activa.

Sony WF-1000XM6. Sony

Lo primero que se nota al ponerse los WF-1000XM6

La cancelación activa de ruido es el punto fuerte de esta generación. Sony incorporó su nuevo procesador QN3e y cuatro micrófonos en cada auricular para captar mejor el sonido exterior y procesarlo en tiempo real.

En una prueba independiente, SoundGuys midió una reducción del ruido del 88% y situó a los WF-1000XM6 entre los modelos con mejor desempeño en este apartado. La diferencia se nota especialmente con sonidos constantes, como motores, aire acondicionado o el ruido de fondo de un lugar concurrido.

En mi caso, es donde más sentido encontré a estos auriculares. Con la cancelación activada, el ruido de un trayecto en colectivo queda mucho más atrás y se puede escuchar música sin necesidad de aumentar demasiado el volumen. No elimina absolutamente todo lo que ocurre alrededor, pero consigue bajar de manera importante el nivel general de ruido.

El modo ambiente funciona en sentido contrario y permite recuperar parte de ese sonido exterior. Resulta útil para hablar con alguien sin sacarse los auriculares o para escuchar lo que sucede alrededor cuando hace falta.

El sonido cambia según lo que estés escuchando

Los WF-1000XM6 tienen un perfil que resulta fácil de disfrutar desde el primer momento. Los graves tienen presencia, pero no se llevan por delante las voces ni los instrumentos, y hay suficiente detalle para que distintos géneros no terminen sonando iguales.

Con música electrónica se nota el peso de los bajos; en rock, las guitarras mantienen bastante definición; y con podcasts la voz queda en primer plano sin necesidad de subir demasiado el volumen.

Sony permite modificar el sonido desde su aplicación Sound Connect, que incluye un ecualizador de 10 bandas. Es una opción útil para quien prefiera reforzar los graves o buscar un perfil más plano, aunque no hace falta tocar demasiado para conseguir un resultado equilibrado.

Las mediciones de SoundGuys también encontraron diferencias en la respuesta de graves cuando está activada la cancelación de ruido. No es algo que arruine la experiencia, pero sí puede explicar por qué el sonido cambia ligeramente según el modo elegido.

Después de unas horas, hay un detalle que se agradece

El ajuste es bueno una vez que se encuentra la almohadilla adecuada. Sony incluye distintos tamaños y, en mi caso, elegir bien el que mejor se adapta al oído marca una diferencia importante tanto en comodidad como en el aislamiento del ruido.

Aquí hay que hacer una salvedad: los auriculares no van a sentirse exactamente igual para todo el mundo. Algunas pruebas externas encontraron el ajuste muy cómodo, mientras que otras señalaron que las almohadillas de espuma podían resultar menos agradables después de varias horas.

El diseño también ayuda a que queden firmes en el oído sin transmitir una sensación excesivamente pesada. Para una jornada de trabajo o un viaje largo, el formato resulta práctico y no obliga a estar recolocándolos constantemente.

Donde realmente se justifica pagar más

Los WF-1000XM6 también funcionan bien como auriculares para llamadas. Los cuatro micrófonos de cada lado trabajan con el sistema de procesamiento de Sony para captar la voz y reducir parte del ruido que rodea al usuario.

La conexión utiliza Bluetooth 5.3 y es compatible con los códecs LDAC y LC3. También cuenta con multipunto, una función especialmente útil si se alterna entre el teléfono y una computadora durante el día.

La autonomía declarada llega a ocho horas con la cancelación de ruido activada y hasta 24 horas contando las cargas del estuche. Además, el estuche admite carga inalámbrica y los auriculares tienen certificación IPX4 frente a salpicaduras y transpiración.

Sony WF-1000XM6. Sony

Son características que, por separado, no resultan sorprendentes en un modelo de gama alta. El valor aparece cuando todo funciona junto y sin exigir demasiada configuración para empezar a usarlos.

¿Vale la pena comprar los Sony WF-1000XM6?

Los WF-1000XM6 apuntan al segmento premium y su precio también está en ese nivel. La cuestión, entonces, no es solamente si son buenos auriculares, sino qué tan importante es para cada usuario tener una cancelación de ruido de este nivel.

Para quien viaja con frecuencia, trabaja en lugares ruidosos o pasa varias horas al día con auriculares puestos, la diferencia frente a modelos más económicos puede ser bastante evidente. La cancelación es realmente buena y el sonido acompaña sin necesidad de pasar demasiado tiempo ajustando parámetros.

Para quienes ya tienen los WF-1000XM5, la decisión es menos sencilla. Hay mejoras, especialmente en la cancelación de ruido y en algunos aspectos del procesamiento, pero el salto no necesariamente justifica cambiar de generación de manera inmediata.

Después de varios días de uso, la impresión general es positiva por una razón bastante simple: hacen muy bien aquello para lo que uno compra unos auriculares de este tipo. Suenan bien, aíslan mucho del ruido exterior y resultan fáciles de incorporar a la rutina. El principal argumento para pagar por ellos está precisamente ahí: no tanto en la cantidad de funciones, sino en lo bien que resuelven el uso diario.

Yo lo pondría hacia el final, antes del apartado de veredicto, para que el precio funcione como parte de la evaluación del producto.

Cuánto cuestan los Sony WF-1000XM6 en Argentina

Los Sony WF-1000XM6 se venden oficialmente en Argentina a través de la tienda de Sony en Mercado Libre. Al momento de publicar esta reseña, el precio de referencia es de $569.999, aunque puede variar según las promociones vigentes.

También aparecen ofertas de otros vendedores por debajo de ese valor, por lo que conviene revisar el precio final antes de comprarlos. En un producto de este nivel, esa diferencia puede ser importante al momento de decidir si el salto frente a otros auriculares premium está justificado.