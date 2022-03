Las 3 razones por las que conviene apagar el celular mientras se carga

Uno de los componentes más críticos de los smartphones es la batería . Suele ser uno de los principales focos de preocupación cuando empieza a fallar y su mal funcionamiento es la razón más mencionada entre los motivos de cambio de equipo. Además, existen varios mitos alrededor de su performance y con respecto a qué hay y no hay que hacer para alargar su vida útil.

¿Es malo para el celular dejarlo cargando toda la noche? ¿Es preferible activar el modo avión cuando está enchufado? Estas son algunas de las dudas que surgen y tienen más de una respuesta. Sin embargo, una de las más mencionadas tiene que ver con si es conveniente o no apagar el teléfono mientras se carga . ¿Sirve de algo o no incide en absolutamente nada? Aquí explicaremos algunas razones por las que es más ventajoso no dejarlo encendido.

Celulares en Argentina

En la Argentina el 88 personas de cada 100 emplean el teléfono celular, según el informe de ‘Acceso y uso de tecnologías de la información y la comunicación' realizado por el INDEC durante el último trimestre del 2020. Esta cifra subió con respecto al reporte de 2019 cuando se indicaba que 83% de los hogares contaban con este tipo de dispositivos.

La vida media de un teléfono oscila entre los 18 y 24 meses y una de las principales razones de recambio suele ser la batería, aunque, con el correr de los años y el avance de la tecnología, estas también se han desarrollado para ser más resistentes.

Cargarlo toda la noche

Anteriormente, las baterías de níquel sufrían el "efecto memoria". Esto implicaba que si se iniciaba un ciclo de carga sin que se hubiera vaciado por completo la batería, entonces esta se deterioraba. No obstante, actualmente están hechas de iones de litio y no tienen este inconveniente.

Hoy las baterías son inteligentes y detectan cuando la carga está al 100% por lo que finalizan el ciclo. La recomendación, no obstante, es mantener la batería cargada entre un 30 y un 80% constantemente. Es preferible que tenga cargas más breves y frecuentes y no períodos largos de conexión a la toma de energía.

Razones por las que conviene apagarlo

Uno de los principales motivos para no dejarlo encendido tiene que ver con las notificaciones. Al estar prendido, el teléfono puede recibir llamadas, mensajes y realizar otro tipo de acciones, como buscar una red Wi-Fi. Todo esto consume un poco de batería a medida que se carga y puede llevar a que lo haga más lento.

A su vez, al estar apagado, esto permitirá que la energía se dirija solamente a la batería y el ciclo se realice más rápido. Por otro lado, según el sitio Tech Advisor, al no estar encendido se evitarán las "cargas parásito" . "Si cargas tu teléfono mientras lo usas, por ejemplo viendo un video, podes ‘confundir' a la batería al crear mini-ciclos durante los que partes de la batería se reciclan continuamente y se deterioran a un ritmo más veloz que el resto de las celdas", detalla.

En tanto, muchas veces existe la tentación de utilizar el teléfono mientras se carga, ya sea para ver un video, realizar una llamada o el motivo que sea. Esto lleva la energía a la pantalla y el procesador del celular, en lugar de a la batería. También colabora a que este se sobrecaliente. Por lo tanto, es preferible dejarlo apagado y que termine de cargarse.