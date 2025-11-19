El Plan Canje de Mercado Libre es una gran oportunidad para renovar el celular con hasta $ 700.000 de descuento. Se podrá entregar un equipo viejo, junto con una suma de dinero, para cambiar el smartphone por uno de última generación.

Dentro de los principales modelos que se ofrecen se encuentran iPhone, Motorola, Samsung, Xiaomi, entre otras marcas de primera calidad.

Cómo funciona el Plan Canje de Mercado Libre

La iniciativa de la empresa argentina de comercio digital lanzó hace unos meses la promoción para que más clientes puedan acceder a un recambio tecnológico con un ahorro significativo.

El programa habilita a los clientes a cotizar su equipo para posteriormente entregarlo en una sucursal de Andreani sin costo. Una vez verificado que el equipo esté en condiciones, se acreditarán hasta $ 700.000 en la cuenta de Mercado Pago.

Para poder aprovechar el Plan Canje se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página oficial de Mercado Libre y elegir un teléfono que se encuentre dentro de la categoría “Plan Canje”. Completar el formulario sobre el dispositivo a entregar. Se deben especificar datos como la marca, modelo y el estado general de funcionamiento. Comprar el celular seleccionado para que se envíe el domicilio declarado. Entregar el smartphone viejo en una de las sucursales de Andreani para su posterior revisión. Una vez verificado, si se cumple con los datos declarados, se acreditará el dinero en la cuenta de Mercado Pago.

iPhone 16 a $ 900.000: cómo comprarlo con el Plan Canje

Dentro de los celulares disponibles para el Plan Canje está el iPhone 16e de 128 GB, uno de los smartphones más solicitados. Su precio de lista es de $ 2.499.999, pero cuenta con una rebaja del 35%, lo cual lo deja en $ 1.624.999.

Al aplicar los $ 700.000 de descuento por el programa de canje, queda en $ 924.999. Las características del dispositivo son las siguientes: