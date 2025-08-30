Grupo de fans compra y revive la marca de computadoras Commodore

La icónica marca Commodore, que marcó una era en la informática personal con máquinas legendarias como la Commodore 64 y Amiga, volvió a la vida gracias a un grupo de fans apasionados, un youtuber influyente y exempleados originales que compraron la empresa y planean lanzar nuevos productos.

Christian Simpson, alias "Peri Frastic", un popular creador de contenido especializado en tecnología retro, lidera esta comunidad que logró adquirir la totalidad de Commodore Corporation BV y sus 47 marcas registradas originales.

Según dicen, este renacer de Commodore no es solo un ejercicio nostálgico, sino una apuesta por fusionar el legado de la marca con innovación tecnológica contemporánea.

La visión del nuevo equipo es clara: "Honrar el pasado, innovar el futuro", desarrollando productos que rescaten la estética retro de los años 80 y 90, pero con hardware moderno para atraer tanto a seguidores tradicionales como a nuevas generaciones.

El youtuber Christian Simpson, también llamado Peri Frastic, celebró la compra de Commodore.

El primer producto de la "nueva" Commodore

El primer producto ya anunciado bajo esta nueva gestión es la Commodore 64 Ultimate, una computadora que promete compatibilidad con más de 10.000 juegos, periféricos y cartuchos originales, sin ser un emulador tradicional. Este lanzamiento planea comenzar a enviarse a partir de octubre de 2025, con un precio inicial accesible de 299 dólares.

Entre los integrantes clave del proyecto se encuentran exdirectivos y expertos originales de Commodore, como David Pleasence (ex CEO), Leo Nigro (CTO) y Colin Proudfoot (CFO), quienes aportan su conocimiento y experiencia para asegurar autenticidad y calidad. Además, se suman talentos creativos y figuras públicas para robustecer la estrategia y la conexión con el público.