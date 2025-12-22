Duran Duran, la legendaria banda británica que definió un sonido y una estética particular de los años 80, acaba de lanzar junto al fabricante We Are Rewind un reproductor de cassettes portátil en edición especial. El dispositivo, denominado WE-001 Duran Duran Special Edition, incluye una reedición en cassette del álbum Pop Trash, originalmente lanzado hace 25 años.

El reproductor no es un simple ejercicio de nostalgia. Está optimizado para 2025 con sonido Hi-Fi, un amplificador de auriculares diseñado específicamente para la reproducción de cassettes, carcasa de aluminio y características modernas como conexión Bluetooth.

La batería recargable ofrece hasta 12 horas de reproducción, eliminando la necesidad de las tradicionales pilas AA. Para los más entusiastas, We Are Rewind incluso vende un clip de cinturón dedicado.

El dispositivo permite grabar contenido propio conectando un micrófono alimentado o una fuente de línea a través del conector de 3,5mm. La conexión Bluetooth posibilita usar auriculares y parlantes inalámbricos modernos, aunque también acepta auriculares con cable tradicionales. Y en un guiño al pasado, el paquete incluye un lápiz, ese aliado indispensable para rebobinar cintas problemáticas.

El WE-001 Duran Duran Special Edition tiene un precio de u$s 199 en la tienda oficial de We Are Rewind (www.wearerewind.com).

El reproductor de cassettes viene con una reedición de un álbum clásico de Duran Duran.

Una celebración de Duran Duran

“Cuando Pop Trash fue lanzado originalmente, internet estaba en su infancia y el streaming realmente no existía. Quién sabía que 25 años después, un reproductor de cassettes sería una forma apropiada de celebrar su aniversario”, señaló Andrew Day, director de arte creativo, diseñador y fotógrafo de Duran Duran. Y agregó: “El equipo de ‘We Are Rewind’ se desvivió para asegurar que esta maravillosa colaboración con la banda fuera verdaderamente apropiada”.

En tanto, Romain Boudruche, fundador y CEO de We Are Rewind, explicó la colaboración: “Duran Duran siempre tuvo un look, un sentido del estilo y control de cómo se veían y cómo sonaban, y su asociación con los cassettes es clara. Estamos encantados de trabajar con la banda y ayudar a los fanáticos de la música a conectar con el valor de la música y los medios físicos en una era de streaming”.

El llamativo WE-001 Duran Duran Special Edition.

El revival del cassette, en números

Este lanzamiento se inscribe en un fenómeno más amplio: las ventas de cassettes están aumentando a nivel mundial, impulsadas por la nostalgia y el interés de la Generación Z. Este renacimiento se observa en mercados clave como EE.UU., Reino Unido y Japón, con crecimientos significativos en 2024 y 2025.

En Estados Unidos, las ventas superaron las 400.000 unidades en 2025 hasta agosto, un 35% más que el año anterior, mientras que en el primer trimestre de ese año crecieron un 204,7% con más de 63.000 unidades. En Reino Unido, se proyectan más de 500.000 unidades para 2025, tras alcanzar niveles no vistos desde 2003. Globalmente, se espera un aumento del 12% en ventas para 2025, con un mercado de reproductores creciendo a una tasa anual compuesta del 5,1%.

Se estima que la Generación Z representa el 59% de los oyentes de formatos físicos, incluyendo cassettes, y artistas como Taylor Swift y Olivia Rodrigo lanzan ediciones especiales que disparan las ventas, demostrando que lo retro volvió para quedarse.