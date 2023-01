Este es el único año en que conviene comprar un iPhone: va a salir mucho más barato

Apple prepara una muy buena noticia para la salida del iPhone 15 este año . Aunque no es por los motivos que esperaba la compañía. Apple cree que este año será más complicado de lo esperado y, por lo tanto, busca tener una ventaja diferente para el lanzamiento de su nuevo iPhone 15 en 2023 .

La empresa está trabajando dos nuevas estrategias para poder competir con los nuevos celulares que saldrán este año, desde marcas como Samsung y Xiaomi hasta los Motorola; la marca más vendida en Argentina.

La mayor preocupación viene por el mal rendimiento que tuvo el iPhone 14 . Apple quiere revertir la historia y que el nuevo iPhone 15 sea un verdadero éxito.

El mejor año para comprar iPhone: va a estar muy barato

Luego de que el iPhone 14 no tuviera el rendimiento esperado, el fabricante Apple buscará que el nuevo iPhone 15 tenga un precio mucho más accesible. La idea es combinar la mejora tecnológica con un precio más accesible. Según estimaciones, el precio del nuevo iPhone arrancaría en los u$s 799 lo que lo hace cien dólares más barato que el modelo del año pasado . A su vez, el precio del nuevo equipo empujaría al iPhone 14 -que ya pasaría a ser un modelo obsoleto- a un precio base de u$s 599.

Lo que es más, la empresa está pensando en retirar de mercado sus modelos baratos (los SE) para que no haya competencia entre el iPhone 14 y los modelos más económicos de la marca.

La mala noticia es que el iPhone 15 de mayor calidad -el modelo Ultra- sería más caro que el iPhone 14 de su misma categoría.

Qué trae el nuevo celular iPhone 15