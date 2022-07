WhatsApp te permite saber si una persona te tiene agendada en sus contactos a través de este truco infalible. Si te carcome la cabeza saber si estás agendado o no por tu ex pareja o por una persona que creías cercana, este tutorial no debería pasar desapercibido en absoluto.

Para empezar, lo único que se necesita, es la aplicación de WhatsApp; por lo que no es necesario bajar una app que lo complemente. Sin embargo, es de suma importancia que la aplicación de mensajería instantánea esté actualizada hasta su última versión ; caso contrario, no podrá hacerse este truco.

Cambios en WhatsApp: la actualización que debés tener sí o sí para que no te hackeen la cuenta



Cambia WhatsApp: agregan una función que hasta ahora era un truco para pocos







Agregado o eliminado de WhatsApp

Según Android

Primero, hay que abrir WhatsApp .

Apretar los tres puntos ubicados en la esquina superior.

Pulsar sobre Lista de difusión .

Seleccionar todos los contactos de los que se tengan dudas si te tienen agregado o no. VETADO POR TU CONTACTO? El truco de WhatsApp para saber si tu pareja todavía te tiene agendado o si ya te borró

Les mandas un mensaje, puede ser lo que quieras.

Hay que esperar unos minutos, a veces pueden ser horas (según la actividad del otro) para que el mensaje sea enviado y leído.

Allí se podrán ver todos los nombres que leyeron el mensaje.

Si solo figura que el mensaje fue enviado y recibido por una persona, pero no fue leído; quiere decir que no te tiene agregado como contacto.

Para corroborar la información también se les puede escribir y verificar fijándose si se ve o no su foto de perfil. También puede ser la última hora de conexión, sus estados, etc.

Según iOS (Apple)

Primero, hay que abrir WhatsApp .

Pulsar en "Listas de difusión" .

Seleccionar todos los contactos de los que se tengan dudas si te tienen agregado o no.

Les mandas un mensaje, puede ser lo que quieras.

Hay que esperar unos minutos, a veces pueden ser horas (según la actividad del otro) para que el mensaje sea enviado y leído .

Allí se podrán ver todos los nombres que leyeron el mensaje.

Si solo figura que el mensaje fue enviado y recibido por una persona, pero no fue leído, quiere decir que no te tiene agregado como contacto.

Para corroborar la información también se les puede escribir y verificar fijándose si se ve o no su foto de perfil. También puede ser la última hora de conexión, sus estados, etc.

En caso de requerir información extra, una pregunta específica o si se tiene algún tipo de inconveniente con la aplicación de Whatsapp , se les puede escribir en su correo electrónico que disponen para soporte al usuario: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.

En caso de ser usuario de iOS, se puede solicitar asistencia desde el medio exclusivo que disponen en la aplicación misma, en Configuración . para consultas más generales, se puede llenar un formulario explicando la situación por este enlace.