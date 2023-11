Compras navideñas: cómo aprovechar las ofertas en el exterior antes que suba el dólar

Con la llegada de las fiestas de fin de año, especialmente la Navidad, los argentinos buscan maneras de compras productos en el exterior. No solo para poder conseguir regalos que no se venden en el país y también pagar precios más bajos aprovechando las grandes ofertas. Aunque para muchos esto no es fácil o barato, ya sea por la importación como al pago en dólares .

Es por esto que puede optarse por comprar a través de un servicio alternativo; ya sea para adquirir ropa, coleccionables, celulares, computadoras o cualquier producto y que llegué en tan sólo 7 días y sin hacer trámites. Además, te ahorra algunos impuestos. Pero, además, se pueden pagar los envíos en pesos y no en dólares.

Esta alternativa permite aprovechar las diferentes rebajas y ofertas que hay en las tiendas del exterior, como eBay o Amazon. Además de ofrecer la posibilidad de conseguir productos que no están en los comercios locales.

Cómo conviene comprar en tiendas de Estados Unidos

Para comprar con estas ventajas, hay que usar los servicios de empresas especializadas en el manejo de este tipo de productos, es decir, courier autorizados . Tal es el caso de la empresa Aerobox. El servicio de atención a cliente se encarga de traer compras del exterior, cuenta con una guía personalizada y paso a paso para nuevos usuarios. La asistencia es virtual y a través de WhatsApp, usando la página de contacto.

Incluso existe una opción llamada "compramos por vos" que facilita aún más el proceso: el comprador solo tiene que proporcionar el enlace del producto que desea y la empresa se encarga de realizar todos los trámites. Otra de las ventajas es que no hay que hacer trámites de AFIP ni de Aduana, tienen garantía de envío y hasta 12 cuotas con todos los medios de pago. También ofrecen " importar a dólar oficial sin el 65% o 75% de recargo ", es decir que el envío se paga en pesos .

Aquellos interesados en aprovechar la oferta desde la Argentina pueden hacerlo mediante Aerobox. Esta firma permite comprar en cualquier tienda online de Estados Unidos o China, y lleva el paquete a la puerta de tu casa.

Para ello, hay que cumplir con los siguientes pasos:

Ingresar al sitio y registrarse. Una vez hecho esto, la plataforma brindará una dirección en Estados Unidos (Miami) para hacerle llegar tus compras.

Buscá tu tienda online favorita y seleccioná el producto que quieras comprar. A la hora de ingresar los datos de envío, ingresá la dirección que te dio Aerobox al registrarte.

Vas a recibir un email cuando tus compras lleguen al depósito de la empresa y desde tu panel de usuario podrás consolidarlas para que las envíen a Argentina en una sola caja.

Te pueden llevar las compras a tu casa o las pasas a retirar por el local de Aerobox en Argentina.

Cuáles son las mejores tiendas para conseguir productos de Navidad

Decorar la casa para Navidad es una de las formas mejores maneras de contagiarse del espíritu navideño. La gente suele sentir nostalgia cuando baja las cajas de adornos y desempaqueta poco a poco todos sus adornos favoritos. A su vez, muchos prefieren comprar productos nuevos y agrandar su colección.

En sitios clásicos como Amazon, pueden encontrarse gran cantidad de artículos navideños. La empresa de hecho tiene una sección especial dedicada a las compras navideñas con precios siempre por debajo de los u$s 50.

Las ofertas pueden verse en este enlace.

El sitio eBay, una suerte de Mercado libre en Estados Unidos, es otra de las tiendas que tienen ofertas.

Pueden verse las ofertas en este enlace.

También hay tiendas especializadas en temas navideños en Estados Unidos. Tal es el caso de Grandinroad.

Otra de las tiendas con ofertas es Pottery Barn, que además ofrece envío gratuito para muchos de sus productos.

Pero no solamente en las tiendas estadounidenses hay ofertas. También pueden aprovecharse los precios que ofrecen las tiendas chinas como es el caso de Aliexpress. La tienda oriental tiene una gran cantidad de productos navideños.