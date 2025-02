Apple lanzó su iPhone "low cost": cómo es y cuánto puede costar en la Argentina

Este miércoles, Apple sorprendió con el lanzamiento del iPhone 16e, nuevo modelo que, con un precio inicial de u$s 599 en los Estados Unidos, irrumpe en el mercado como el modelo más económico de la serie iPhone 16, pero sin renunciar a la potencia del chip A18 ni a las capacidades de Apple Intelligence.

Este dispositivo, que estará disponible desde el 28 de febrero en acabados blanco y negro mate, busca redefinir el concepto de "gama media premium" al incorporar tecnologías antes exclusivas de modelos flagship, desde procesamiento de IA local hasta conectividad satelital.

Cuánto puede costar el nuevo iPhone low cost en Argentina

Si bien el nuevo iPhone 16e todavía no se encuentra a la venta, ni en Estados Unidos (la preventa empezará este viernes 21) ni en la Argentina, sí se puede tener una aproximación de su precio al evaluar cuánto cuesta hoy adquirir otros modelos de iPhone en el país.

El iPhone 16 regular con pantalla de 6,1" y 128 GB de almacenamiento tiene un precio en los EE.UU. de u$s 799. En la Argentina, se consigue en tiendas especializadas en productos Apple por alrededor de $ 1.900.000, lo que equivale a u$s 1576 al tipo de cambio MEP o u$s 1550 si se toma el dólar blue.

El iPhone 15 con pantalla de 6,1" y 128 GB cuesta afuera u$s 699. En cambio, en la Argentina se vende por alrededor de $ 1.700.000, lo que se puede traducir a u$s 1.410 al dólar MEP o u$s 1.387 al dólar blue.

En el caso del iPhone 16, resulta que en tiendas argentinas cuesta 97% más que en el exterior, mientras que para el iPhone 15 el incremento es del 100%.

El nuevo iPhone 16e cuesta u$s 599 en EE.UU., con lo que es esperable que en las próximas semanas llegue a las mismas tiendas con un incremento sustancial de, como se señaló, entre 97% y 100%. En el primer caso, el costo sería de u$s 1.180, lo que al tipo de cambio MEP equivaldría a $ 1.422.000.

El iPhone 16e incorpora el "botón de acción".

Tamaño compacto y diseño con mucho estilo

El iPhone 16e mantiene la propuesta estética de la actual familia de celulares de Apple, pero introduce mejoras ergonómicas significativas. Su estructura combina aluminio 100% reciclado en el marco y vidrio con un 85% de materiales reciclados en la parte posterior, gracias a lo que logra un peso de 174 gramos.

La pantalla OLED de 6,1 pulgadas conserva la resolución de 2.556 x 1.179 píxeles, pero incorpora un nuevo filtro anti-reflejo que mejora la legibilidad en exteriores en un 18%. Este tamaño de display es igual que el del iPhone 16 (a secas) o del iPhone 15 más pequeños, pero menor que las de 6,7" de las versiones más grandes de esos mismos equipos.

El "botón de acción" -una buena herencia del modelo iPhone 15 Pro- se reinventa aquí como centro de control multifuncional. Permite desde activar la linterna hasta ejecutar rutinas personalizadas en apps como Snapchat. Su novedad estrella es la Inteligencia Visual Contextual, que mediante gestos táctiles analiza objetos en pantalla para ofrecer traducciones instantáneas o identificación de objetos.

Poder de procesamiento

Dentro del iPhone 16e late el chip A18 Bionic fabricado en 3 nm, el mismo que equipa a los iPhone 16 Pro. Su CPU hexa-core ofrece un 80% más rendimiento que el A13 del iPhone 11, mientras la GPU de 4 núcleos habilita trazado de rayos en tiempo real para juegos como Resident Evil Village. La diferencia clave radica en el módem Apple C1, que reduce el consumo energético en 5G un 40% respecto de previas soluciones hechas por Qualcomm.

Estas mejoras se traducen en una autonomía récord: 26 horas de reproducción de vídeo (18 en 5G activo), superando en 4 horas al iPhone 16 estándar. La carga rápida de 30W alcanza el 50% en 15 minutos, aunque mantiene la limitación de 7,5W para carga inalámbrica Qi.

La pantalla del nuevo iPhone 16e es de 6,1 pulgadas.

Apple Intelligence

El iPhone 16e es el primer modelo económico de Apple en ejecutar Apple Intelligence, el ecosistema de IA que procesa el 85% de las tareas localmente. Funciones como Clean Up (eliminación de objetos en fotos) o la búsqueda semántica en la app Fotos operan sin conexión gracias al Neural Engine de 16 núcleos, capaz de 38 billones de operaciones por segundo.

Para tareas complejas como generación de imágenes con Image Playground, el sistema recurre a la Computación Privada en la Nube. Este mecanismo cifra los datos con protocolo PQ3 -resistente a ataques cuánticos- y los procesa en servidores Apple sin almacenar registros. La integración con ChatGPT llega sin necesidad de cuenta OpenAI, y usa enmascaramiento de IP para preservar el anonimato.

"Apple Intelligence no es un lujo, es una herramienta esencial. Con el iPhone 16e, llevamos capacidades de IA profesional a un precio sin precedentes", afirmó Kaiann Drance, VP de Marketing de Producto iPhone.

Sistema de fotografía que no decepciona

En el nuevo iPhone 16e, el sistema de cámara se mantiene como un punto fuerte. Entre sus características destacadas se encuentran el sensor principal de 48 MP con apertura f/1.6 (captura 2,6x más luz que el iPhone 15), que cuenta con zoom óptico 2x.

Además, posee estabilización híbrida 5 ejes para vídeo 4K@60fps con reducción del 45% en vibraciones. Y modos como Cinematic 4K permiten ajustar profundidad de campo post-captura, mientras Audio Mix separa voces del ruido ambiental con 92% de precisión.

Apple también redobla su apuesta por la inclusión digital con comandos de voz adaptativos que aprenden patrones de habla, integración nativa con audífonos y lectores de pantalla, y un modo de asistencia que interpreta gestos imprecisos.

Pelea en la gama media

El iPhone 16e no es un recorte tecnológico, sino, más bien, una redefinición estratégica. El equipo más básico, que tiene 8 GB de memoria de RAM y 128 GB de almacenamiento, cuesta u$s 599 en EE.UU., unos u$s 200 menos que el modelo iPhone 16 regular.

Al llevar características Pro a un formato accesible, Apple presiona a competidores como Google Pixel 8a y Samsung Galaxy A55. Su éxito dependerá de cómo los usuarios valoren la integración del ecosistémica y la inteligencia artificial.