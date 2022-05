Alerta WhatsApp: uno de los celulares más vendidos de la historia dejará de tenerlo a fin de mes

WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular del mundo. Desde su lanzamiento, no ha parado de crecer e incorporar nuevas actualizaciones.

Estos cambios, que mejoran su funcionalidad y la experiencia del usuario, provocan, al mismo tiempo, que los modelos más viejos de celulares queden obsoletos para descargarla dado que los requisitos son cada vez mayores.

Y es lo que pasará a partir del 31 de mayo cuando WhatsApp dejará de funcionar en una lista importante de celulares que funcionan con sistemas operativos antiguos. Según informó la empresa Meta, ya no podrán usar el servicio de mensajería instantánea aquellos smartphones que tengan Android 4.0 o modelos inferiores.

WhatsApp dejará de funcionar en una lista de seis celulares Samsung. Estos son: Galaxy Trend Lite; Galaxy Trend II; Galaxy Xcover 2; Galaxy Core; Galaxy S3 mini.

Además de esos cinco, se suma a la lista de los cancelados el más importante de todos, el modelo de los Galaxy más vendidos de toda la historia de la marca. Se trata nada más ni nada menos que del Samsung Galaxy Ace 2.

El Samsung Ace 2 fue lanzado en 2012 y, desde entonces, es uno de los más utilizados por los usuarios. La principal característica de su alta demanda se debía a su precio relativamente bajo y buenas prestaciones.

Entre las principales cualidades del smartphone Galaxy Ace 2 se destacaban:

El procesador dual core a 800MHz

Cámara de 5 megapíxeles con captura de video HD,

Cámara frontal VGA, pantalla WVGA touchscreen de 3.8 pulgadas, Wi-Fi y GPS.

Su tecnología de conexión de datos de internet llegaba hasta 3G, la principal red por ese entonces

Bluetooth v3.0 A2DP

microUSB 2.0

Reproductor de video MP4/H.264/H.263





¿CÓMO SEGUIR USANDO WHATSAPP EN UN TELÉFONO ANTIGUO?

No obstante, existen algunos trucos ocultos para poder seguir utilizando WhatsApp en celulares con sistemas operativos obsoletos , como por ejemplo, el uso de aplicaciones no oficiales como WhatsApp Plus, GB o WhatsApp.

A pesar de ello, se trata de versiones alteradas de la aplicación, la cuales infringen las condiciones de uso del servicio. " WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", dijo la empresa en un comunicado, además de dejar en claro que podrían cerrarte la cuenta si descubren que usás alguna de estas apps.

Por lo tanto, lo más recomendable para poder continuar con el uso seguro y legal de la aplicación es comprar un nuevo celular que te permita acceder a las nuevas actualizaciones.

¿CÓMO SABER SI PODRÉ SEGUIR USANDO WHATSAPP?

Para descubrir esto, tenés que averiguar qué versión de Android o iOS tiene tu celular y comprobar si seguirá siendo compatible con la nueva actualización de WhatsApp.

Si tenés Android:

Andá a los Ajustes de tu celular.

Buscá la pestaña Sistemas.



Pulsá sobre "Información de teléfono" para abrir el menú que mostrará la versión de Android existente.