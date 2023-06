Alerta celulares: la aplicación oculta que hace que la batería dure más tiempo

Los celulares están cada vez más presentes en la vida cotidiana, y cuando se agota la batería parece que una parte de nosotros se "muere" también. Esto se debe a que los dispositivos de hoy en día están lejos de solo hacer llamadas y enviar mensajes de texto. Sin embargo, existen aplicaciones para aumentar la duración de la batería de los smartphones.

Debido a que cuentan con múltiples funciones, estos dispositivos consumen mucha energía, por lo que su carga tiende a agotarse rápidamente. Algunos modelos modernos tienen funcionalidades específicas que tienen como objetivo mejorar la durabilidad de la batería aumentándola, pero también es posible obtener este resultado de algunas aplicaciones.

Las aplicaciones que te ayudarán a mejorar la batería de tu celular

Goggle Play Store está llena de aplicaciones que prometen extender la duración de la batería. S in embargo, la mayoría terminan consumiendo más carga que ahorrando, p or lo que es importante estar atento y saber cuáles funcionan mejor para tu celular.



GSAM Battery Monitor

La aplicación GSam Battery Monitor es la opción justa. Además de identificar en tiempo real la aplicación que más energía consume del dispositivo, comprueba cuál es la que más le exige a la CPU, así como cuál es la vida útil de la batería.



Macrodroid

Macrodroid es una aplicación gratuita para Android que te permite automatizar casi cualquier tarea en tu smartphone. Por ejemplo, puede programarlo para desactivar automáticamente algunas funciones del teléfono cuando la batería alcanza un cierto porcentaje para ahorrar energía.



Ampere

Ampere es una aplicación gratuita para Android que te permite ver el estado de la batería de tu smartphone. Puede ver el voltaje de la batería, ver si la batería está en buenas condiciones, ver el nivel, la tecnología, la temperatura e incluso conocer la potencia de carga en mA (miliamperios).



Elektron

Electron es otra aplicación gratuita para Android que te permite ver el estado de la batería de tu teléfono. Muestra la capacidad real de la batería, su estado de salud, voltaje, temperatura, etc. Además, muestra la velocidad de carga del smartphone, si la fuente de carga es buena o no, etc.



Universal debloater

Esta es una herramienta automatizada cuya función es eliminar todas las aplicaciones de sistema que sean innecesarios en el uso frecuente en los equipos Android. Aunque es adecuada para Windows, MacOS y Linux, en cualquier caso, elimina el software que no es útil para que el teléfono funcione más rápido y con un menor gasto de batería.