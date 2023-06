Cómo es la estafa de la compra en Mercado Libre que saquea tarjetas: engaña a todos

Las estafas virtuales están en ascenso y una de las modalidades más populares entre los ciberdelincuentes suele ser el robo de identidad, donde se hacen pasar por una empresa de renombre que genere confianza en el usuario.

En un caso reciente que reportaron desde Río Negro, los victimarios tomaron el nombre de Mercado Libre para enviar una falsa alerta de un posible hackeo de cuenta a una vecina llamada Jesica Schmidt. El resultado final: un saqueo de $ 160.000. A continuación, todos los detalles.

Estafa Mercado Libre: ¿Cómo funciona?

Según trascendió, la mujer oriunda de Viedma recibió un llamado de un número privado a eso de las 19:30 hs. "Me dicen que se están comunicando desde Mercado Libre y me preguntan si intenté comprar un Smart tv de 150 mil pesos o si autorice a una Sra. (me dieron nombre, apellido, DNI y correo de ella) a comprarlo", señaló la damnificada.

A continuación, los estafadores le comentan que la supuesta señora que ingresó indebidamente al perfil del e-commerce posiblemente interfiera con otras cuentas de la misma víctima.

Es entonces que los delincuentes recomiendan descargar una aplicación- en este caso Teaw Viewer- que facilitan a través de WhatsApp, para evitar una propagación del hackeo.

"Descargo la aplicación, aceptando y permitiendo todo. Al instante me piden que acceda a mi cuenta, DNI para verificar si el dinero de la compra ya se había debitado y también para impedir que sigan usando mis datos", prosiguió Schmidt.

A los pocos minutos, la mujer observó cómo empezaron a sacarle dinero de su cuenta para sustraer un total de $ 160.000.