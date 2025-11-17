Las billeteras virtuales brindan rendimientos en pesos a los ahorristas que deciden dejar sus pesos depositados en las cuentas remuneradas en pesos.

En muchos casos, en la última semana se produjeron variaciones en las tasas que pagan billeteras como Mercado Pago, Personal Pay, Naranja X, entre otras.

En un relevamiento publicado este fin de semana, la consultora de finanzas personales Trascendo detalló cuáles son los rendimientos que pagan estos instrumentos de ahorro.

“Esta semana, las tasas volvieron a ceder, marcando una continuidad en la baja que viene acompañando el retroceso de las cauciones. El mercado sigue ajustándose después del pico de rendimientos que vimos semanas atrás con las elecciones“, explicó la consultora.

Lo cierto es que las billeteras virtuales vuelven a posicionarse como una alternativa atractiva para los ahorristas que buscan una alternativa a los plazos fijos para obtener rendimiento de sus pesos.

Se debe considerar que no todas las billeteras virtuales brindan los mismos beneficios a sus usuarios. Trascendo indicó cuáles son las diferencias entre los rendimientos que pagan actualmente las principales plataformas fintech que operan en la Argentina.

“La diferencia entre la mejor y la peor opción sigue siendo significativa, aunque se achicó respecto a semanas anteriores. Hoy la brecha ronda los 16 puntos porcentuales”, destacaron desde Trascendo.

Billeteras virtuales: cuánto pagan ahora Mercado Pago, Naranja X, Ualá y otras

El más reciente relevamiento de Trascendo lista los rendimientos que brindan las billeteras virtuales y detalla lo siguiente:

Carrefour Banco se mantiene arriba con 40% anual, mientras que Banco Bica (35%), Naranja X (34%) y Ualá (Uilo) (32%) completan el grupo de rendimientos más competitivos.

En el segmento medio aparecen Taca Taca (30,48%), Cocos Pay (30,30%) y Fiwind (29%), junto con Ualá (FCI) (28,47%) y Brubank (28%).

Más abajo, Banco Supervielle (27,38%), Personal Pay (27,01%), Prex (26,28%) y Lemon Cash (25,19%) muestran retornos moderados, mientras que Mercado Pago , Banco Galicia y Astropay rondan los 24–25%.

En el cierre del listado, Claro Pay, Letsbit y Cencopay se mantienen en torno al 24,09%, sin cambios relevantes.

El listado completo del relevamiento puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Los rendimientos de las billeteras virtuales en la última semana, según Trascendo.

Billeteras virtuales: cómo se calcula el rendimiento

Trascendo señala en su análisis que no utiliza la Tasa Efectiva Anual (TEA), que es lo que realmente se gana al final del año, sino el rendimiento total de la inversión según el último rendimiento diario de cada app.

Esto se debe a que cada app tiene un criterio distinto para definir y publicar la Tasa Nominal Anual (TNA) en sus páginas. Así, se compara el efecto real que tiene cada día tener el dinero en una u otra aplicación.