Wise es una plataforma clave para argentinos que gestionan dólares que reciben desde el exterior. Esta fintech permite transferencias globales eficientes, dado que permite convertir divisas sin los elevados costos bancarios tradicionales. Wise, ex TransferWise, es un servicio financiero digital británico que opera vía app y web. Usa cuentas locales en múltiples países para transferencias rápidas y baratas, convirtiendo dólares directamente sin cruces fronterizos innecesarios. Facilita enviar, recibir y mantener saldos en más de 50 monedas, con tarjeta Mastercard para gastos internacionales. Sus tarifas son claras y están explicadas en su web (conviene revisarlas antes de realizar cualquier operación). Los argentinos lo eligen para cobrar dólares de freelancing, exportaciones o plataformas como Upwork. Wise proporciona detalles bancarios locales en dólares para recepciones directas y conversiones económicas. Se hizo conocida como una plataforma de comisiones bajas (Por ejemplo, ~1,5% en ARS) y velocidad, superando a bancos en costo y tiempo. Incluye seguridad con 2FA y cifrado. Wise convierte USD a ARS al tipo oficial para transferencias a bancos argentinos, con límites de u$s 18.000 equivalentes por transferencia y mes calendario. La plataforma de Wise ofrece una calculadora para conocer las comisiones exactas.