Bitcoin rompe un nuevo récord a horas de la asunción de Donald Trump

El Bitcoin marcaba un máximo histórico el lunes antes de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos más tarde en la sesión, con los inversores centrados en los anuncios de políticas que podrían afectar inmediatamente al billete verde.

La criptomoneda superaba la barrera de los u$s 109.000 a pocas horas de la toma de mando, que podría marcar el inicio de una serie de flexibilizaciones las regulaciones en torno a las divisas digitales.

La principal moneda digital por capitalización de mercado subió repentinamente hasta alcanzar un máximo de u$s 109.241. Pasadas las 8, hora argentina, su preció había bajado levemente hasta ubicarse en los u$s 107.913 según la popular exchange Binance.

Por su parte, el resto de las criptomonedas opera con ganancias de hasta 11% encabezada por Chainlink, seguido de Hedera (7,2%) y Ethereum (4,8%).

La criptomoneda de Donald Trump, con ganancias récord

La recién acuñada criptodivisa de Donald Trump se disparó este lunes hasta superar los u$s 9000 millones de valor de mercado, con un volumen de operaciones de miles de millones a pocas horas del regreso del presidente electo de Estados Unidos a la Casa Blanca.

La moneda "meme", también conocida como $TRUMP, subía un 73% a u$s 46,06 durante la jornada asiática del lunes, lo que le otorgó una capitalización de mercado de unos u$s 9200 millones, según CoinMarketCap. Su volumen de intermediación alcanzó los u$s 42.200 millones en 24 horas.

Trump había lanzado el viernes el token digital con una imagen de su intento de asesinato en julio, ampliando sus intereses en criptodivisas, que ya incluyen el World Liberty Financial, un portal para inversores de criptomonedas fundado por el magnate Steve Witkoff en 2024 con Trump como beneficiario financiero y sus hijos como embajadores del proyecto.

Incluso los participantes de la comunidad de criptodivisas se sorprendieron por el lanzamiento.

"Si bien es tentador descartar esto como otro espectáculo de Trump, el lanzamiento del token oficial de Trump abre una caja de Pandora de preguntas éticas y regulatorias", dijo Justin D'Anethan, un analista independiente de criptomonedas en Hong Kong .

Aunque la moneda representa una mezcla del mundo de las finanzas descentralizadas (DeFi, por sus siglas en inglés) con la arena política, también "difumina las líneas entre gobernanza, beneficio e influencia", dijo D'Anethan.

"¿Deben las figuras públicas, especialmente las que tienen tanto peso político, ejercer este tipo de influencia en los mercados especulativos? Es una cuestión que los reguladores no van a ignorar", afirmó.

Peter Schiff, economista jefe y estratega global de Euro Pacific Asset Management , señaló el salto en el valor de $TRUMP y lo llamó el nuevo oro digital, en X.

Donald Trump, el criptopresidente

Trump ha prometido ser un "criptopresidente", y se espera que emita órdenes ejecutivas destinadas a reducir los obstáculos regulatorios de las criptomonedas y promover la adopción generalizada de activos digitales.

La perspectiva de una normativa más laxa ha sido recibida con algarabía por el sector y impulsó un repunte del bitcóin BTC= tras la victoria electoral de Trump en noviembre.

La postura de Trump con los criptoactivos representa un giro de 180 grados en comparación con las políticas restrictivas del gobierno de Joe Biden, que incrementó la presión regulatoria y dificultó el acceso de las empresas de criptos al sistema financiero tradicional.