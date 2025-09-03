De startup IT a jugador global: cómo el talento rioplatense conquistó a una multinacional

En enero de 2018, Giuliana Corbo daba sus primeros pasos como CEO de una nueva empresa tecnológica uruguaya. Siete años después, Nearsure se convirtió en una compañía de 650 profesionales distribuidos en 28 países de América Latina, con una facturación anual de 49 millones de dólares y el reconocimiento de ser adquirida por Nortal, la multinacional estonia de transformación digital, en lo que representa la operación más importante en los 25 años de historia de la empresa europea.

"Nearsure es una empresa que nace con una mentalidad de crecimiento", explica Corbo, contadora de formación que asumió el desafío de liderar desde cero una startup tecnológica. "Arrancamos con la idea de que no importara dónde estuviera el talento, sino encontrar el mejor", rememora.

Los primeros pasos

La historia comenzó como un spin-off de UruIT, empresa uruguaya con 18 años de trayectoria en el mercado tecnológico. Mientras UruIT mantenía una mentalidad boutique y operaciones con oficinas físicas, Nearsure se concibió con visión disruptiva: trabajo remoto y enfoque en proyectos grandes del mercado estadounidense.

"Siempre fui contadora, y la forma en que llevé el negocio fue con una visión muy de contador. Tenía todo medido, todos los precios establecidos, cada métrica definida", recuerda Corbo sobre los factores que considera claves para el crecimiento inicial.

La apuesta por ofrecer servicios a Estados Unidos no fue casual. El equipo fundador ya tenía experiencia previa en ese mercado y conocía sus valores, dinámicas y necesidades. "Siempre Estados Unidos. Hoy también tenemos negocios en Latinoamérica, que son aproximadamente un 5% de nuestra facturación", confirma la CEO.

Giuliana Corbo, CEO de la startup Nearsure, que se fusiona con la empresa europea Nortal.

Los resultados no se hicieron esperar. En cuatro años, Nearsure alcanzó los 20 millones de dólares de facturación con un equipo de 300 personas. La pandemia de COVID-19, lejos de frenar el crecimiento, lo aceleró exponencialmente al validar el modelo de trabajo remoto que la empresa había adoptado.

Talento sin fronteras

Uno de los diferenciadores de Nearsure fue su capacidad para aprovechar el talento latinoamericano de manera distribuida. La empresa cuenta actualmente con profesionales en 24 países, siendo Brasil el más representado con 160 personas, seguido por Colombia con 120 y Argentina con 100.

"Argentina aporta un talento impresionante. El nivel tecnológico es alto y tienen conocimiento del mercado de EE.UU.", destaca Corbo sobre la contribución local, que va más allá de lo técnico. "En Argentina armamos una capa de gestión: personas en cuentas, ventas, marketing y finanzas. Se complementa perfectamente con Uruguay".

Nearsure encontró su nicho en dos industrias clave: salud y servicios financieros. "Pasó orgánicamente. Tuvimos un cliente en salud al principio y nuestro negocio creció por hacer buen servicio", explica la CEO. Asimismo, la empresa trabajó con importantes bancos, lo que le permitió desarrollar expertise específico.

Además, la compañía desarrolló conocimiento especializado en plataformas como Adobe, Microsoft y Salesforce, un área de crecimiento acelerado en el mercado global.

Nearsure se consolidó, principalmente, con clientes del mercado estadounidense.

La gran adquisición

El proceso de adquisición surgió de manera inesperada. Nearsure evaluaba adquirir una empresa de ciberseguridad cuando Nortal apareció con una propuesta inversa. La sinergia fue evidente. Nortal aportaba experiencia en ciberseguridad, presencia europea, conocimiento en sector gubernamental y relaciones con grandes corporaciones. Nearsure, por su parte, representaba el 20% del tamaño de Nortal y ofrecía acceso al talento y expertise latinoamericano.

"Esta adquisición los posiciona para fortalecer significativamente su presencia en Estados Unidos", explica Corbo, quien se convirtió en socia de Nortal y forma parte de la mesa directiva global. "Nosotros somos el 20% del tamaño de Nortal; no es algo menor. No nos adquieren para adaptarnos a sus procesos, sino que estamos co-creando una nueva empresa", afirma la CEO de Nearsure.

Con la adquisición, las expectativas de crecimiento son ambiciosas. Nortal planea más que duplicar el tamaño del equipo latinoamericano en dos años, aprovechando tanto el talento regional como las relaciones comerciales establecidas.

"Tengo una mentalidad de que la empresa que no crece es una empresa que se está muriendo", afirma Corbo, quien continuará liderando las operaciones hasta diciembre antes de asumir un rol más estratégico en la estructura global de Nortal.

Su consejo para otras startups de la región es claro: "Cualquier problema que tengas hoy y te parezca súper grave, cuando tengas tres veces el tamaño -y va a pasar en dos años- será un problema normal, porque habrá otro tres veces más grave. Siempre es así. Hay que mirar hacia adelante".