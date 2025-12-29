La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ajustó los controles sobre activos virtuales y criptomonedas mediante la Resolución General 5804/2025, publicada el 24 de diciembre en el Boletín Oficial.

Esta norma eleva los umbrales de reporte para plataformas digitales y billeteras virtuales, con lo que modifica el régimen de información de la Resolución General 4.614 con la intención de mejorar la precisión analítica de los datos fiscales.

Nuevos umbrales de ARCA para cripto y activos virtuales

Las plataformas que gestionan movimientos de criptomonedas y activos digitales deben informar sobre usuarios con ingresos, egresos o saldos mensuales iguales o superiores a $ 50 millones para personas humanas y $ 30 millones para jurídicas.

Estos montos se convierten a pesos usando el tipo de cambio comprador del Banco Nación para monedas extranjeras o la cotización propia de la plataforma para criptoactivos al cierre del mes.

Los informes mensuales incluyen datos de titulares como CUIT, CUIL, nacionalidad y código de cliente, además de saldos totales en pesos, moneda extranjera o cripto, incorporando inversiones en FCI visibles en la billetera.

Para movimientos, se detalla tipo (efectivo, transferencias, préstamos, rendimientos), montos y equivalentes en pesos; transferencias superiores al 5% del umbral deben revelar CBU o CVU de origen/destino.

ARCA pone la lupa sobre los activos digitales.

Controles ampliados a plataformas

La nueva normativa abarca proveedores de servicios de pago (PSP), billeteras y plataformas electrónicas que operen por cuenta de terceros, residentes o no en Argentina, incluyendo cuentas de otras entidades visibles al usuario. Se exige reportar altas, bajas, modificaciones de cuentas y todos los movimientos que alteren saldos disponibles.

La resolución entró en vigencia desde su publicación el 24 de diciembre de 2025, pero las nuevas exigencias aplican a declaraciones juradas con vencimientos desde mayo de 2026.

La resolución 5804/2025 completa