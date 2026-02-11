La cotización de Bitcoin (BTC) tuvo una nueva baja fuerte en las últimas horas, que llevó el precio por debajo de los u$s 67.000. De esta manera, la principal criptomoneda del mundo acumuló una caída de 10,7% en los últimos siete días, con lo que profundiza un panorama sombrío para los inversores cripto en el comienzo de 2026. “La reciente caída en el mercado en varias clases de activos, incluyendo criptomonedas, ha generado una preocupación comprensible e incertidumbre dentro de la comunidad. Quiero reconocer los desafíos que muchos están enfrentando, particularmente los inversores minoristas, que a menudo sienten el impacto inmediato de las correcciones de precio. Sin embargo, es importante también reconocer que la capitalización de mercado y los precios de los tokens por sí solos no reflejan completamente la salud y el progreso del ecosistema cripto más amplio”, señaló acerca del actual mercado cripto Guilherme Nazar, vicepresidente regional de Binance para las Américas. Y agregó: “Aunque la actividad minorista pueda experimentar una desaceleración temporal, seguimos observando señales alentadoras que demuestran la resiliencia y el desarrollo continuo de este espacio. Esto sirve como una base sólida para la salud del mercado a largo plazo”. La caída responde a una combinación de factores geopolíticos y monetarios que generaron una aversión al riesgo generalizada en los mercados globales. Entre los elementos que impulsaron el desplome se encuentran: Asimismo, el anuncio del presidente Donald Trump el 30 de enero sobre la nominación de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal intensificó la presión sobre Bitcoin. Warsh es conocido por favorecer una política monetaria más estricta, con tasas de interés reales más altas y un balance del Fed más reducido, una postura que fortalece al dólar pero resulta desafiante para activos de riesgo como las criptomonedas. Este fortalecimiento del dólar, combinado con las expectativas de una política monetaria más restrictiva, generó un cambio drástico en el sentimiento del mercado, que pasó del optimismo post-electoral a un miedo extremo. La situación se agravó por factores técnicos del propio mercado cripto. Los datos muestran que no está entrando nuevo capital al mercado, mientras que los poseedores a largo plazo continúan tomando ganancias tras el rally impulsado por los ETFs del año pasado. El iShares Bitcoin Trust de BlackRock registró salidas netas por 317,81 millones de dólares, evidenciando este cambio de actitud. Además, la baja liquidez del fin de semana provocó liquidaciones en cascada de posiciones apalancadas por aproximadamente 2.500 millones de dólares en solo 24 horas, amplificando la caída y llevando el Índice de Miedo y Codicia Criptográfico a la zona de “miedo extremo”. Bitcoin muestra una caída de 5% en su cotización en las últimas 24 horas. De esta manera, su precio se ubica en u$s 66.055, lo que lleva el precio a niveles de octubre de 2024. Y, en los últimos 30 días, BTC acumula una baja del 28,3%. La altcoin Ethereum cotiza a u$s 1.916 en la tarde de este miércoles, lo que implica un retroceso de su cotización de 5,5% en el último día. Si se consideran la última semana, la pérdida de ETH es del 10,9%%. La pérdida intermensual para esta criptomoneda es del 38,9%.