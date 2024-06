WhatsApp de oro ya está disponible: qué es y cómo descargarlo

Gracias a interfaz sencilla y sus constantes actualizaciones que suman funcionalidades, WhatsApp se consagró como la aplicación de mensajería preferida a nivel mundial, con miles de millones de usuarios.

No obstante, para algunas personas la versión oficial del mensajero de Meta no es suficiente y es por esto que acuden a los MODs; es decir, las versiones no originales de WhatsApp que suelen ofrecer características únicas como cambios en el diseño de la plataforma o la descarga de los estados de otros usuarios.

En este contexto, uno de los MODs que cobró mayor relevancia es el llamado "WhatsApp de oro", cuya particularidad reside en que permite teñir la app de mensajería en tonalidades doradas. A continuación todos los detalles.

WhatsApp de oro: cómo se descarga

Para activar el "Modo Dorado" en WhatsApp, será necesario descargar WhatsApp Plus, el APK que trae varias funciones. El paso a paso es el siguiente:

Primero, hay que hacer una copia de seguridad de tus conversaciones en WhatsApp.

Una vez hecho lo anterior, se debe desinstalar WhatsApp por completo.

Hay que instalar la aplicación de WhatsApp Plus y darle los permisos correspondientes.

Cuando esté todo listo, dirigirse a los Ajustes de WhatsApp Plus - Configuración.

Pulsar sobre la pestaña de "Temas" y descargar el color que se desee. En este caso será el dorado (para lograr el Whatsapp de oro).

(para lograr el Whatsapp de oro). Pulsar sobre "Aplicar" y listo: WhatsApp habrá cambiado no solo de color de logo, sino también en toda la aplicación.

WhatsApp Plus es la app alternativa que permite aplicar diferentes estilos, como el "WhatsApp de oro".

Resulta fundamental tener en cuenta que WhatsApp Dorado no es una versión oficial de WhatsApp. Por esto, puede ser potencialmente peligrosa, ya que puede contener malware o ser utilizada para recopilar datos personales de los usuarios.

Hay que considerar que Meta, la compañía dueña de WhatsApp, desaconseja utilizar aplicaciones no oficiales. En este sentido, los expertos en ciberseguridad recomiendan ser cautelosos y siempre descargar aplicaciones solo desde fuentes oficiales, como la tienda de aplicaciones de tu dispositivo.