Una de las mejores universidades de EE.UU. regala el curso que piden todas las empresas: es online y para principiantes

Aprender programación es más fácil que nunca gracias a la aparición de los cursos virtuales gratuitos e incluso algunas empresas aceptan estas certificaciones como válidas para conseguir trabajo. Y a esto se le suma que en muchos casos los cursos son certificados por instituciones educativas de alta calidad como lo es el Massachussets Institute of Technology (MIT) .

Y es que esta universidad, considerada entre las mejores del mundo en cuanto a contenidos y la calidad de sus graduados, ofrece la posibilidad de cursar diferentes lecciones introductorias por medio de la plataforma EdX.org.

Con todo esto en mente, a continuación repasamos uno de los cursos más interesantes que tiene el MIT en este portal especializado en educación, que también cuenta con lecciones especiales de la Universidad de Harvard.

El curso del MIT para conseguir trabajo sí o sí

El curso en cuestión se llama Introducción a las Ciencias de la Computación y la Programación utilizando Python (Introduction to Computer Science and Programming Using Python) y tiene una duración de 9 semanas.

Este se divide en dos partes centrales:

Un primer eje donde se ven las bases de la programación y la ciencia de la computación, así como también una introducción a Python.

Un segundo eje centrado en pensamiento computacional y ciencia de datos.

Por último, se trata de un curso gratis con certificado y que se realiza con un instructor, por lo que es necesario esperar a la próxima edición del mismo para anotarse a participar (el actual termina el próximo 26 de octubre).

Todas las universidades con cursos gratis

El MIT no es la única universidad dentro de la plataforma EdX.org y ya son varias las instituciones (principalmente de Estados Unidos) que ofrecen sus cursos dentro de este portal.

Además de la Universidad de Harvard, la cual ofrece cursos de todo tipo de disciplina, algunas de las universidades que participan son:

Universidad de California, Berkley.

Universidad de Texas.

Universidad de Boston.

Universidad Nacional de Australia.

Universidad de Sorbone.

Universidad de Aachen.

Universidad Politécnica de Hong Kong.