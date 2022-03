Un proyecto universitario que terminó como una de las empresas más ricas del mundo: así nació Google

Cuenta la historia que Larry Page y Sergey Brin se conocieron cuando el primero fue a visitar la Universidad de Stanford -donde evaluaba realizar un posgrado- y el primero ofició de guía y anfitrión. Este primer encuentro, dicen, no fue fructífero en la absoluto y, casi con certeza, ninguno de los dos habría soñado que un año más tarde, juntos, empezarían a darle forma a una de las empresas más exitosas del siglo XXI: Google.

Efectivamente, en 1996 ambos empezaron a trabajar en un buscador de Internet al que querían bautizar Backrub . Poco convencidos del nombre, decidieron cambiarlo a Google y lanzarlo dentro de la web de Stanford. El proyecto era tan ambicioso que consumía la mitad de los recursos de banda ancha de la casa de estudios californiana.

Un año después, en septiembre de 1997, llegaría el momento de empezar a pensar en la independencia, con el registro del dominio google.com. Aunque los fundadores todavía consideraban que su buscador era experimental, los ojos del mundo se empezaron a posar sobre estos dos jóvenes programadores, que, casi sin recursos económicos, ya estaban compitiendo con los gigantes de la época como Yahoo!, Altavista y MSN. Y junto con la atención empezaron a llegar los dólares.

Dinero fresco

El primer inversor fue Andy Bechtolsheim, cofundador de Sun, que el 4 agosto de 1998 les extendió a Page y Brin un cheque por u$s 100.000. Ese fue el nacimiento oficial de Google Inc. y el momento en que las oficinas se mudaron de los dormitorios de Stanford a un garaje en las afueras de Menlo Park, en California. La dueña de la cochera era Susan Wojcicki, empleada número 16 de Google y actual CEO de YouTube.

Computadoras de escritorio antiguas, una mesa de ping pong y una alfombra de color azul intenso le dieron personalidad al espacio en el que se desarrollaron aquellos extensos días iniciales. Se iniciaba así la tradición de tener objetos coloridos en todas las oficinas.

A finales de 1998 el buscador de Google contenía 60 millones de páginas y empezaba a imponerse sobre los grandes del momento. Y con el crecimiento de la compañía, rápidamente, el garaje quedó pequeño, lo que obligó a buscar una nueva sede. En 1999 llegó el momento de la mudanza y el lugar elegido fue Mountain View, donde todavía funciona la casa matriz del buscador.

Pensado con fines académicos, durante un tiempo Page y Brin fueron reacios a incluir publicidad en el buscador. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de que mostrar anuncios les permitiría tener un negocio sustentable. Los primeros avisos llegaron en el año 2000 y se mostraban como resultados cuando los navegantes incluían determinadas palabras clave .

Con este modelo de negocios, Google comenzó rápidamente a tener resultados positivos. Era una de las primeras compañías que lograba ganancias en Internet.

En agosto de 2004, solo seis años después de su fundación, Google salió a Bolsa y, desde entonces, inversores de todo el mundo pueden comprar acciones de la empresa. Todavía hoy los fundadores Page y Brin conservan el 14% de las acciones y controlan más de la mitad del poder de voto .

Después de la salida a bolsa, el valor de la empresa aumentó muy rápido. Google empezó a comprar otras compañías y a desarrollar servicios adicionales, como correo electrónico, redes sociales y aplicaciones.

Crecimiento

Hoy en día, Google forma parte del conglomerado de empresas Alphabet, dirigido por el mismo Larry Page . La compañía tiene más de 60.000 empleados y tiene oficinas en 50 países.

Además del motor de búsqueda, Google también gestiona otras plataformas y aplicaciones como Google Docs, Sheets y Slides, Google Calendar, Google Drive, Google Translate, Google Maps, Google Earth, Blogger, YouTube y muchas otras. La compañía desarrolla, también, los sistemas operativos de Android, el navegador Chrome, aplicaciones y redes sociales propias, y fabrica dispositivos como los smartphone Google Pixel.

Pero su enorme tamaño y su dominio de muchos de los servicios de internet también han generado polémica y muchas críticas. Pese a que su lema fue durante años "No seas malvado" ("Don't be evil"), la compañía no estuvo exenta de polémicas .

Entre los escándalos que tuvo que superar, se encuentra la revelación de que Google utiliza los datos de la ubicación de sus usuarios con fines comerciales. En efecto, la compañía vende estos datos a otras empresas para mostrar publicidad relacionada.

Además, una investigación de la agencia de noticias AP y la Universidad de Princeton ha demostrado que Google sigue rastreando nuestra posición a pesar de desactivar la opción "historial de ubicaciones". Los investigadores descubrieron que otras aplicaciones como Google Chrome o El Tiempo acceden al sistema GPS del móvil y localizan nuestra posición en todo momento.