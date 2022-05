Un programa de hace más de 30 años anticipó la tecnología actual con escalofriante precisión

Intentar anticipar lo que ocurrirá en el futuro forma parte de la naturaleza humana y es una temática que hoy ocupa desde la comunidad científica hasta los directores de cine: la incertidumbre por el futuro y cómo conocerlo nos puede ayudar a prepararnos mejor mueve al hombre a intentar adivinar constantemente lo que ocurrirá en unos años.

En este marco se posa el programa de 1989 Tomorrow's World (El Mundo del Mañana), producido por la cadena estatal británica BBC: una serie de clips que se viralizaron en redes sociales sorprendieron por los aciertos de la serie sobre el futuro.

Uno de los episodios en los que se habla de la casa del futuro para el 2020 trata problemáticas como el cambio climático y la necesidad de dejar de lado los combustibles fósiles, y también pronostica la aparición de los asistentes virtuales, los celulares como los conocemos hoy en día y los hogares inteligentes.

LOS ACIERTOS Y ERRORES SOBRE EL 2020 DE UN PROGRAMA DE 1989

"¿Cuáles serán los cambios más grandes en nuestros hogares para el 2020? ¿La casa del futuro protegerá el medio ambiente?", se pregunta la conductora al iniciar el ciclo.

Ante esto, la titular del entonces llamado The House of the Future Project, Christine MacNulty, explicó lo que los hombres y mujeres del 2020 iban a querer en sus hogares: "Todos los beneficios de la tecnología moderna sin estos artilugios abarrotados y complejos que tenemos hoy en día", afirmó la especialista en 1989.

"Querrán hogares que trabajen para ellos. Tendremos las cosas bajo control sin todas las perillas y botones de ahora", sumó. Además, planteó una idea bastante similar a los hogares inteligentes que hoy en día ya pueden instalarse: "La tecnología se integrará en el tejido mismo de la casa y el mobiliario".

En esta línea, la conductora del programa resume: "La idea es que, una vez que todo el desorden de la tecnología se haya ido, puedas amueblar tus habitaciones al estilo que quieras". Así, sumó que en el 2020 la tecnología en los hogares no iba a poder verse, pero estaría allí, "haciendo su trabajo sin interponerse en el camino".

Otro presentador ilustró todos los cambios que en 1989 esperaban ver para el 2020: las luces se prenderían y se apagarían de forma automática al entrar a una habitación, además de que también se regularían según nuestros gustos ya que la casa aprendería que tan intensas las queremos. Aunque actualmente lo primero es posible, los hogares suelen utilizar aún los clásicos botones.

En otro punto, el conductor se acercó bastante a la idea de los asistentes virtuales como Siri o Alexa al indicar que " un simple comando nos daría música , tal vez canalizada desde una biblioteca de sonidos".

Pese a los aciertos, una idea que al día de la fecha resultaría absurda sería la de poder eliminar los enchufes y, en contraste, obtener energía simplemente apoyando una fuente de poder de cualquier objeto sobre la pared: "Los enchufes se convertirán en almohadillas que recogerán la energía de cualquier lugar de la casa", ilustró.

La serie comenzó en el año 1965 y, luego de seis temporadas, los últimos episodios se emitieron en el 2003. Este capítulo en particular es de 1989 y allí se puede ver un artefacto similar a lo que hoy sería un teléfono inteligente, como una "pequeña televisión" que permitía retroceder la grabación.

Finalmente, luego de presentar ventanas inteligentes similares a proyectores que actualmente recuerdan a Volver al Futuro y materiales sustentables que ayudarían a calefaccionar los hogares sin gastar energía, también se habló mucho de hogares sustentables y con bajo impacto en el ambiente , una práctica que toma cada vez más popularidad en la construcción moderna.