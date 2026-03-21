Hay juegos que marcaron generaciones enteras y que, sin embargo, muchos nunca tuvieron la oportunidad de jugar. Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja son exactamente eso: los títulos que pusieron a la saga Pokémon en el mapa, ahora disponibles en Nintendo Switch y Switch 2 para que una nueva generación de jugadores pueda descubrirlos. Pero, ¿de qué se trata exactamente? La premisa es simple y efectiva: sos un joven entrenador que sale de su pueblo natal en la región de Kanto con un único objetivo, convertirte en el mejor entrenador Pokémon del mundo. Para lograrlo, tenés que capturar criaturas salvajes (los Pokémon), entrenarlas, hacerlas crecer y enfrentarte con ellas a otros entrenadores, a ocho Líderes de Gimnasio y, finalmente, a la élite de los mejores entrenadores de la región. Suena sencillo, pero se vuelve sorprendentemente profundo en la práctica. Rojo Fuego y Verde Hoja son, en esencia, dos versiones casi idénticas de la misma aventura, pero con suficientes diferencias de Pokémon disponibles como para justificar ambas ediciones. El relanzamiento conserva el estilo visual 2D clásico de Game Boy Advance (GBA), pero afinado para las pantallas de Switch. Los sprites se ven nítidos, los colores vivos, y la interfaz fue modernizada con menús más ágiles y una selección de Pokémon más fluida. No es una revolución visual, pero luce limpio y ordenado tanto en modo portátil como conectado al televisor. Todo comienza eligiendo a tu primer Pokémon entre tres opciones: Bulbasaur, de tipo planta; Squirtle, de tipo agua; o Charmander, de tipo fuego. Esa elección inicial marca el tono de tu aventura, porque cada uno tiene fortalezas y debilidades distintas frente a los enemigos que se encontrarán a lo largo del camino. Desde ese primer momento, el juego lanza al jugador al mundo de Kanto: caminos rodeados de árboles, cuevas oscuras, ciudades con personalidad propia y una cantidad enorme de Pokémon salvajes escondidos. Al cruzarse con uno, se puede elegir entre intentar capturarlo lanzando una Pokéball o simplemente derrotarlo para ganar experiencia. Capturar criaturas nuevas es una de las actividades más adictivas del juego: hay más de 150 Pokémon distintos para encontrar, cada uno con sus propias estadísticas, movimientos y usos estratégicos. Los combates son por turnos y funcionan de forma muy intuitiva. En cada turno se elige entre cuatro opciones: atacar con uno de los movimientos del Pokémon, usar un objeto de la mochila, cambiar el Pokémon activo por otro de tu equipo, o intentar huir del combate. El juego siempre indica si un ataque es muy efectivo, poco efectivo o no tiene efecto contra el enemigo, lo que permite entender el sistema de tipos —agua, fuego, planta, eléctrico, psíquico, y muchos más— sin necesidad de memorizarlo todo de entrada. A medida que se ganan combates, los Pokémon acumulan experiencia, suben de nivel, mejoran sus estadísticas y aprenden nuevos movimientos. Algunos incluso evolucionan: Charmander se convierte en Charmeleon y luego en Charizard. Ver al equipo crecer es uno de los mayores atractivos del juego. La región de Kanto está construida como un mundo interconectado de pueblos, ciudades, caminos y cuevas que se van abriendo a medida que se avanza. El juego da objetivos claros —ganar la insignia del próximo gimnasio, encontrar un objeto específico— pero cómo llegar hasta allí depende del jugador. Eso aporta a una sensación de exploración genuina. Hay rutas que esconden Pokémon raros o cuevas con objetos valiosos fuera del camino principal. El relanzamiento de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja en Nintendo Switch incorpora varias mejoras de comodidad que hacen la experiencia más fluida. Los controles son, el joystick analógico reemplaza al pad direccional para moverse por el mundo, y los menús fueron agilizados para reducir los tiempos muertos entre combate y combate. Visualmente, el juego conserva su estilo 2D con sprites coloridos que lucen nítidos tanto en la pantalla de la consola como en el televisor. Hay algunas limitaciones que vale mencionar. Completar la Pokédex nacional –es decir, capturar los más de 150 Pokémon disponibles– es imposible jugando solo, porque algunos solo aparecen en una de las dos versiones y requieren intercambio con otros jugadores. Y quienes busquen una experiencia con historia compleja o mecánicas muy modernas pueden encontrar la propuesta algo escueta: es un juego directo, sin grandes giros narrativos ni sistemas de progresión elaborados. Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja en Switch son ideales para jugadores que buscan una aventura accesible, entretenida y con mucha rejugabilidad. No hace falta haber jugado Pokémon antes ni conocer la saga: el juego explica sus propias reglas de forma natural y en pocas horas ya estás enganchado armando tu equipo ideal. También es una muy buena opción para quienes quieren algo relajante pero que igualmente exija pensar: los combates tienen más estrategia de la que aparentan, y decidir qué seis Pokémon llevar en el equipo y cómo equiparlos puede volverse casi una obsesión. Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja no son los juegos de Pokémon más modernos ni los más ambiciosos técnicamente. Pero tienen algo que pocos logran: una jugabilidad que funciona igual de bien hoy que hace veinte años y una progresión que engancha desde el primer combate. Para quien nunca jugó Pokémon, es un punto de entrada excelente. Para quien lo jugó alguna vez, es una oportunidad para volver a disfrutar de estos títulos.