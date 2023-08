Qué significa el código 14324 que todos comparten por WhatsApp: nadie se lo espera

No por nada WhatsApp se consagra como la aplicación de mensajería preferida a nivel mundial. Esque además de su interfaz simple y efectiva, la aplicación de Meta constantemente sorprende a sus clientes con nuevas actualizaciones para mejorar la experiencia de uso.

Sin embargo, los usuarios también encuentran maneras de asombrar a los desarrolladores y especialistas técnicos de WhatsApp con tendencias que sólo unos pocos pueden captar.

En el caso más reciente, por ejemplo, entró en juego un código numérico misterioso que desconcertó a varios receptores, pero cuyo fin es transmitir un mensaje afectuoso. Estamos hablando del mensaje "14324".

WhatsApp: qué significa cuando alguien manda "14324".

Tal como los challenges de Tik Tok o las tendencias en Instagram, el mensaje "14324" se esparció por los chats de WhatsApp como un virus imparable, cobrándose cada vez más "víctimas" confundidas.

Sin embargo, lejos de tener una connotación maligna, la combinación numérica esconde una afirmación tierna para los adolescentes que lo comparten: "I love you so much" (Te quiero/amo mucho, en su traducción al español).

El pensamiento detrás es que el 1 equivale a "I" (yo), el 4 a "love" (amor), el 3 a "you" (tú), el 2 a "so" (tan) y el 4 se interpreta como "much" (mucho). Así, el código "14324" adquiere un matiz afectuoso y amistoso.